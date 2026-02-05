Today's Horoscope: ഈ രാശികൾക്ക് ഇന്ന് നേട്ടങ്ങളും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയും; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിസ്ഥലത്തെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കുറയും. പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഇടവരും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. പുതിയ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളിത്തങ്ങൾ ലാഭകരമായിത്തീരും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സന്തോഷകരമായ സമയം ചെലവഴിക്കും.
മിഥുനം രാശിക്കാർ ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ അല്പം ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അനുകൂലമായ ദിവസമാണ്. അനാവശ്യ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക.
കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിൽ അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽരംഗത്ത് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. സമൂഹത്തിൽ അന്തസ്സും അംഗീകാരവും ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും.
കന്നി രാശിക്കാർ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കും. വീട്ടിൽ മംഗള കർമ്മങ്ങൾ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദൂരയാത്രകൾ ഫലപ്രദമാകും.
തുലാം രാശിക്കാർ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അമിത ജോലിഭാരം മൂലം ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് മനസ്സിന് ആശ്വാസം നൽകും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. തൊഴിലന്വേഷകർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഐക്യം നിലനിൽക്കും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് കർമ്മരംഗത്ത് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടും. ഭാഗ്യം കൂടെയുണ്ടാകും. മുതിർന്നവരുടെ ഉപദേശം തേടുന്നത് ഗുണകരമാകും.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് പണമിടപാടുകളിൽ ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം. കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ സന്തോഷകരമായ വാർത്തകൾ കേൾക്കാനിടവരും. ക്രിയാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും.
കുംഭം രാശിക്കാർ പുതിയ വസ്തുവോ വാഹനമോ വാങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മാനസികമായി സന്തോഷം നൽകുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായം ലഭിക്കും.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഫലം ലഭിക്കും. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ഒരു വസ്തു വാങ്ങിയേക്കാം; ധനു രാശിക്കാർ ഇടപാടുകളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!