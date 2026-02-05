English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Today's Horoscope: ഈ രാശികൾക്ക് ഇന്ന് നേട്ടങ്ങളും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയും; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Today's Horoscope: ഈ രാശികൾക്ക് ഇന്ന് നേട്ടങ്ങളും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയും; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 
1 /13

മേടം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിസ്ഥലത്തെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കുറയും. പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഇടവരും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം.  

2 /13

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. പുതിയ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളിത്തങ്ങൾ ലാഭകരമായിത്തീരും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സന്തോഷകരമായ സമയം ചെലവഴിക്കും.  

3 /13

മിഥുനം രാശിക്കാർ ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ അല്പം ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അനുകൂലമായ ദിവസമാണ്. അനാവശ്യ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക.  

4 /13

കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിൽ അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും.  

5 /13

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽരംഗത്ത് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. സമൂഹത്തിൽ അന്തസ്സും അംഗീകാരവും ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും.   

6 /13

കന്നി രാശിക്കാർ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കും. വീട്ടിൽ മംഗള കർമ്മങ്ങൾ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദൂരയാത്രകൾ ഫലപ്രദമാകും.  

7 /13

തുലാം രാശിക്കാർ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അമിത ജോലിഭാരം മൂലം ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് മനസ്സിന് ആശ്വാസം നൽകും.  

8 /13

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. തൊഴിലന്വേഷകർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഐക്യം നിലനിൽക്കും.  

9 /13

ധനു രാശിക്കാർക്ക് കർമ്മരംഗത്ത് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടും. ഭാഗ്യം കൂടെയുണ്ടാകും. മുതിർന്നവരുടെ ഉപദേശം തേടുന്നത് ഗുണകരമാകും.  

10 /13

മകരം രാശിക്കാർക്ക് പണമിടപാടുകളിൽ ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം. കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ സന്തോഷകരമായ വാർത്തകൾ കേൾക്കാനിടവരും. ക്രിയാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും.  

11 /13

കുംഭം രാശിക്കാർ പുതിയ വസ്തുവോ വാഹനമോ വാങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മാനസികമായി സന്തോഷം നൽകുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായം ലഭിക്കും.  

12 /13

മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഫലം ലഭിക്കും. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കും.  

13 /13

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

Horoscope malayalam Astrology Malayalam Horoscope ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Next Gallery

Kerala DL-38 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം നോക്കാം

You May Like

Sponsored by Taboola