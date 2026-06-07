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Today's Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Written ByKarthika V
Published: Jun 07, 2026, 08:27 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:32 AM IST

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 

1/13

മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സമ്മിശ്രമായ ഫലങ്ങളായിരിക്കും ലഭിക്കുക. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം. പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് സമയം അനുകൂലമല്ല. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

 

2/13

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമായ ദിവസമാണ്. നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയെടുക്കാനാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും.

 

3/13

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ഇന്ന് അനുകൂല ദിവസമാണ്. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരിലേക്ക് അനുകൂലമായ വാർത്തകൾ വന്നെത്തും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. 

 

4/13

കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അനാവശ്യ ചിന്തകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക.

 

5/13

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. മുടങ്ങിക്കിടന്ന കാര്യങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ ലാഭമുണ്ടാകും.

 

6/13

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പ്രവർത്തനരംഗത്ത് ചില തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. എന്നാൽ അവയെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ മറികടക്കാനാകും. ചെലവുകൾ വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 

 

7/13

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സമൂഹത്തിൽ കൂടുതൽ ബഹുമാനം ലഭിക്കും. കലാരംഗത്തും സാഹിത്യരംഗത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മികച്ച അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. പ്രണയ കാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂലമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

 

8/13

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവുമുണ്ടാകും. പുതിയ വീട് അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം വാങ്ങാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.

 

9/13

ധനു രാശിക്കാർക്ക് യാത്രകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ജാ​ഗ്രത പുലർത്തുക. സഹോദരങ്ങളുമായി ചില അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുക.

 

10/13

മകരം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ബിസിനസ് വിപുലീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 

 

11/13

കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനാകും. തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ശുഭ വാർത്തകൾ കേൾക്കാനാകും. പഴയകാല നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടാനാകും.

 

12/13

മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനാവശ്യമായ അലച്ചിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പണമിടപാടുകളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ആരുമായും തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. വൈകുന്നേരത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാകും.

13/13

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.

 

TAGS:
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Todays Horoscope
ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

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