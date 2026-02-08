English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Today's Horoscope: ധനയോഗം, പ്രശസ്തി, അംഗീകാരം, ഇവർക്ക് ഇന്ന് മികച്ച ദിവസം; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് കാര്യവിജയം, മത്സരവിജയം, അംഗീകാരം എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ പുരോഗതിയും കുടുംബത്തിൽ ഐക്യവും ഉണ്ടാകും.  

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് സുഹൃദ്സമാഗമത്തിനും ഉല്ലാസയാത്രകൾക്കും ഇഷ്ടഭക്ഷണസമൃദ്ധിക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. വസ്തു ഇടപാടുകൾ ഗുണകരമാവുകയും വരുമാനം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും.  

മിഥുനം രാശിക്കാർ അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കുക. മനസ്സിന് അല്പം അസ്വസ്ഥത തോന്നാം. ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം.  

കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് കാര്യതടസ്സം, യാത്രാക്ലേശം എന്നിവയുണ്ടായേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് സഹപ്രവർത്തകരുമായി തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.  

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ധനലാഭം, സന്തോഷം. കുടുംബത്തിൽ മംഗളകർമ്മങ്ങൾ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങാൻ ദിവസം അനുകൂലമാണ്.  

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മന്ദത അനുഭവപ്പെടാം. വിലപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുക.  

തുലാം രാശിക്കാരെ അംഗീകാരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷകരമാകും.  

വൃശ്ചികം രാശിക്കാരുടെ അമിത ആത്മവിശ്വാസം അപകടമായേക്കാം. വായ്പാ ഇടപാടുകളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. അനാവശ്യ കലഹങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.  

ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഉന്മേഷം വർധിക്കും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം.  

മകരം രാശിക്കാർക്ക് അവർ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ സഫലമാകും. തൊഴിലിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. വിദേശയാത്രയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയമാണിത്.  

കുംഭം രാശിക്കാർ ശത്രുശല്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. വാഹനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതീവ ജാഗ്രത വേണം. വീഴ്ചകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.  

മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സമ്മിശ്രഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാം. പ്രയത്നത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഫലം ലഭിക്കില്ലെങ്കിലും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും.  

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

