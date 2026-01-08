English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Today's Horoscope: മിഥുനം രാശിക്കാരുടെ ദീർഘകാലത്തെ ആഗ്രഹം സഫലമാകും; ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം...

Today's Horoscope: മിഥുനം രാശിക്കാരുടെ ദീർഘകാലത്തെ ആഗ്രഹം സഫലമാകും; ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം...

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 
മേടം രാശിക്ക് ഇന്ന് മനഃസമാധാനം ലഭിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കാക്കും. ജോലിസ്ഥലത്തെ തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങും. പുതിയ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും.  

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ അനുകൂല സമയമാണ്. അനാവശ്യ ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക.  

മിഥുനം രാശിക്കാരെ തേടി സന്തോഷവാർത്തകൾ എത്തും. ദീർഘകാലമായി ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ സഫലമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം.  

കർക്കിടകം രാശിക്ക് സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായം ലഭിക്കും. പുതിയ സൗഹൃദങ്ങൾ വഴി ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.  

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ജോലിയിൽ പ്രശംസകൾ ലഭിക്കും. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുമെങ്കിലും അത് ഭംഗിയായി നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കും. കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും.  

കന്നി രാശിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനകാര്യങ്ങളിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകും. യാത്രകൾ ഗുണകരമാകും. അനാവശ്യ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക.  

തുലാം രാശിക്ക് ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ലാഭമുണ്ടാകും. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി സന്തോഷം പങ്കിടാൻ അവസരം ലഭിക്കും.  

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് കർമ്മരംഗത്ത് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാൻ സാധിക്കും. ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും.   

ധനു രാശിക്കാർക്ക് മുടങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നടക്കും. വിദേശയാത്രയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും. മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകുന്ന വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ ഇടയാകും.  

മകരം രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി ചില സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കും. ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. വീട്ടിൽ സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കും.  

കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ അനുയോജ്യമായ സമയമാണ്. പങ്കാളിയുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്താൻ സാധിക്കും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.  

മീനം രാശിക്കാർക്ക് മനസ്സിലെ ആശങ്കകളെല്ലാം മാറും. ലോട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യപരീക്ഷണങ്ങളിൽ അനുകൂല ഫലം ഉണ്ടാകാം. ആരാധനാലയങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് മനഃസമാധാനം നൽകും.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

