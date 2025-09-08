Today's Horoscope: ഇടവം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, കർക്കടകം രാശി സൂക്ഷിക്കുക; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ ദിവസമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. സാമ്പത്തികപരമായി നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കാനും സാധിക്കും. ധാരാളം നല്ല അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ നിസാരമാക്കരുത്.
ഇടവം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. ആഗ്രഹങ്ങള് പൂര്ത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. ജോലി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി വരും.
മിഥുനം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ജീവിതത്തിൽ നിറയെ സന്തോഷമുണ്ടാകും. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം.
കര്ക്കിടകം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം അത്ര അനുകൂലമായിരിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തി പോലെയിരിക്കും ഫലങ്ങളും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.
ചിങ്ങം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് ചില പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടേണ്ടി വരാം. ജോലിയിലും നിറയെ പ്രതിസന്ധികൾ വർധിക്കും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളെയും നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഗുണദോഷസമ്മിശ്രമായ ഫലങ്ങളാകും ഉണ്ടാകുക. അതിനാൽ എല്ലാ കര്യത്തിലും അതീവ ശ്രദ്ധ വേണം. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം.
തുലാം രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് പ്രതിസന്ധികള് നിറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അൽപം മോശമാകുമെങ്കിലും
ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ശുഭകരമായ ദിവസമാണ്. സാമ്പത്തികപരമായി നല്ല മാറ്റങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു. എല്ലാ കാര്യത്തിലും നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. സാമ്പത്തിക കാര്.ങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ വേണം.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പ്രതിസന്ധികള് ഉണ്ടാകും. ആഗ്രഹങ്ങള് പാതിയില് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാനാകും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാവുന്നു. പണം കടം കൊടുക്കുന്നതും വാങ്ങുന്നതും ശ്രദ്ധിച്ച് മാച്രം ചെയ്യുക.
മീനം രാശിക്കാരില് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാനാകും. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിന് അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമല്ലാത്ത പല സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങള് നിസ്സാരമല്ല.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
