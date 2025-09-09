Today's Horoscope: മേടം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, മിഥുനം രാശിക്ക് നഷ്ടവും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഓരോ ദിവസവും ജീവിതത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാര്ക്ക് ഏറ്റവും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസമായിരിക്കും. സാമ്പത്തികപരമായി നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഇടവം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് ബിസിനസിൽ ധാരാളം നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാനാകും. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കാനാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകുകയും ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാകുകയും ചെയ്യും.
മിഥുനം രാശിക്കാര്ക്ക് ദോഷഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക.
കര്ക്കിടകം രാശിക്കാര് ഇന്ന് എല്ലാ കാര്യത്തിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. കുടുംബ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. എന്നാൽ കടം കൊടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
കന്നി രാശിക്കാര്ക്ക് ഗുണദോഷ സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങളാകും ഇന്ന് ലഭിക്കുക. ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധ വേണം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുക.
തുലാം രാശിക്കാര്ക്ക് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നിറയും. എന്നാൽ മാനസിക സമ്മർദ്ദം കൂടാനുല്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കേണ്ടി വരും. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടാതിരിക്കുക.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കാനുള്ള യോഗമുണ്ട്. ജോലികൾ എല്ലാം കൃത്യമായി പൂർത്തിയാക്കാനാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അൻുകൂലമായിരിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും സന്തോഷമുണ്ടാകും.
ധനു രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് ചില സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. എങ്കിലും നേട്ടങ്ങൾ തേടിയെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
മകരം രാശിക്കാര് ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. എല്ലാ കാര്യത്തിലും അൽപം ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുക. ജോലിയിൽ ആശയപരമായ എതിര്പ്പുകള് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
കുംഭം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ജോലിയിൽ നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനാകും.
മീനം രാശിക്കാര്ക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായ നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ ഈ ദിവസം ലഭിക്കും. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം വർധിക്കും. ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യ സമയത്ത് ചെയ്ത് തീർക്കാനാകും. പല ആനുകൂല്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല. )
