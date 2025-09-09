English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Today's Horoscope: മേടം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, മിഥുനം രാശിക്ക് നഷ്ടവും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഓരോ ദിവസവും ജീവിതത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
1 /13

മേടം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഏറ്റവും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസമായിരിക്കും. സാമ്പത്തികപരമായി നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.   

2 /13

ഇടവം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ബിസിനസിൽ ധാരാളം നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാനാകും. നിങ്ങൾ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കാനാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകുകയും ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാകുകയും ചെയ്യും.   

3 /13

മിഥുനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ദോഷഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക. 

4 /13

കര്‍ക്കിടകം രാശിക്കാര്‍ ഇന്ന് എല്ലാ കാര്യത്തിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. കുടുംബ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും.   

5 /13

ചിങ്ങം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. എന്നാൽ കടം കൊടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം. ആരോ​ഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.   

6 /13

കന്നി രാശിക്കാര്‍ക്ക് ​ഗുണദോഷ സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങളാകും ഇന്ന് ലഭിക്കുക. ആരോ​ഗ്യ കാര്യത്തിൽ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധ വേണം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുക.   

7 /13

തുലാം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നിറയും. എന്നാൽ മാനസിക സമ്മർദ്ദം കൂടാനുല്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കേണ്ടി വരും. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടാതിരിക്കുക.   

8 /13

വൃശ്ചികം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കാനുള്ള യോ​ഗമുണ്ട്. ജോലികൾ എല്ലാം കൃത്യമായി പൂർത്തിയാക്കാനാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അൻുകൂലമായിരിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും സന്തോഷമുണ്ടാകും.   

9 /13

ധനു രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ചില സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. എങ്കിലും നേട്ടങ്ങൾ തേടിയെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.   

10 /13

മകരം രാശിക്കാര്‍ ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. എല്ലാ കാര്യത്തിലും അൽപം ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുക. ജോലിയിൽ ആശയപരമായ എതിര്‍പ്പുകള്‍ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.   

11 /13

കുംഭം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ജോലിയിൽ നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനാകും.   

12 /13

മീനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായ നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ ഈ ദിവസം ലഭിക്കും. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം വർധിക്കും. ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യ സമയത്ത് ചെയ്ത് തീർക്കാനാകും. പല ആനുകൂല്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.  

13 /13

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല. )

horoscope predictions Malayalam Horoscope Astrology ഇന്നത്തെ രാശിഫലം ജ്യോതിഷം

Next Gallery

Kerala BT 19 Lottery Result: ഭാഗ്യതാരയിലൂടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

You May Like

Sponsored by Taboola