Today's Horoscope: 2025ലെ അവസാന മാസം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഡിസംബർ 1 ആയ ഇന്ന് ആർക്ക് നല്ലത് ആർക്കൊക്കെ മോശം എന്നറിയാൻ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാകും.
ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഇന്നത്തെ ദിവസം മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നോക്കാം...
മേടം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ അൽപം ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. പുതിയ ജോലിയിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും.
ഇടവം രാശിക്കാര്ക്ക് കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം നിറയുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. പഴയ ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനും സാധിക്കും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
മിഥുനം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഇവർക്ക് പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റാനാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം.
കര്ക്കിടകം രാശിക്കാര്ക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. യാത്രകൾക്ക് ഇന്ന് അനുയോജ്യമാണ്. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ നിസാരമാക്കരുത്.
ചിങ്ങം രാശിക്കാര്ക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ജോലിയിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കാനാകും.
കന്നി രാശിക്കാര്ക്ക് ദിവസത്തിന്റെ തുടക്കം അൽപം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. വൈകുന്നേരത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി വരും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
തുലാം രാശിക്കാര്ക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായി വരും. ആരോഗ്യം പ്രശ്നങ്ങളെ നിസാരമാക്കരുത്.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാര്ക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കുകയും നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായും വരും. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് വലിയ പിന്തുണയുണ്ടാകും.
ധനു രാശിക്കാര് ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം വിജയിക്കും. തൊഴിലിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കുകയും കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു കാര്യവും നിസാരമല്ല എന്ന ചിന്ത എപ്പോഴുമുണ്ടാകണം.
മകരം രാശിക്കാര്ക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ജോലിയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സമ്മർദ്ദം കുറയും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.
കുംഭം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ബന്ധങ്ങളിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. പുതിയ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങാനും ഇന്നത്തെ ദിവസം അനുകൂലമാണ്.
മീനം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് പല കാര്യങ്ങളിലും അനുകൂലഫലം തേടിയെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
