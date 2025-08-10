Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാര്ക്ക് ഏറെ ഗുണാനുഭവങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് മുക്തി ലഭിക്കും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നിറയും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടും. നേട്ടങ്ങളുടെ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക്.
ഇടവം രാശിക്കാര്ക്ക് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. ആരോഗ്യവും തൃപ്തികരമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകും. ധാരാളം നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും.
മിഥുനം രാശിക്കാര്ക്ക് ഗുണദോഷസമ്മിശ്രമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ആഗ്രഹിച്ചത് നേടിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചെന്നിരിക്കും.
കര്ക്കിടകം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും. ജീവിതത്തിൽ അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഗുണാനുഭവങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗമുണ്ടാകും. ഏറ്റെടുത്ത ജോലികൾ കൃത്യമായി പൂർത്തിയാക്കാനാകും.
കന്നി രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളിലും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ട് പോകണം.
തുലാം രാശിക്കാര്ക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കും. എല്ലാ കാര്യത്തിലും അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് മികച്ച മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. പണം കടം കൊടുക്കുന്നതും മേടിക്കുന്നതും ശ്രദ്ധയോടെ വേണം. അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ ഒഴിവാക്കുക.
ധനു രാശിക്കാര് ഒരുപാട് പ്രസിന്ധികൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും. എല്ലാം അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഓരോ മാറ്റങ്ങളും സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കും.
മകരം രാശിക്കാര്ക്ക് കാര്യങ്ങള് പലതും അനുകൂലമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം.
കുംഭം രാശിക്കാര്ക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട സമയമാണിത്. എല്ലാ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക. ഒരു കാര്യത്തെയും നിസാരമാക്കി തള്ളരുത്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും.
മീനം രാശിക്കാര്ക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങേണ്ട സമയമാണിത്. സാമ്പത്തികം അനുകൂലമായിരിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നിറയും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
