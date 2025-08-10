English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Today's Horoscope: ഇടവം രാശിക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ മണിക്കൂറുകൾ, വൃശ്ചികം രാശിക്കാർ ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 
മേടം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഏറെ ​ഗുണാനുഭവങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. ആരോ​ഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് മുക്തി ലഭിക്കും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നിറയും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടും. നേട്ടങ്ങളുടെ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക്.  

ഇടവം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. ആരോ​ഗ്യവും തൃപ്തികരമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ആ​ഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകും. ധാരാളം നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും.   

മിഥുനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ​ഗുണദോഷസമ്മിശ്രമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ആ​ഗ്രഹിച്ചത് നേടിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചെന്നിരിക്കും.   

കര്‍ക്കിടകം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും. ജീവിതത്തിൽ അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ആരോ​ഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.   

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ​ഗുണാനുഭവങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള യോ​ഗമുണ്ടാകും. ഏറ്റെടുത്ത ജോലികൾ കൃത്യമായി പൂർത്തിയാക്കാനാകും.   

കന്നി രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളിലും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ട് പോകണം.   

തുലാം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ആരോ​ഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കും. എല്ലാ കാര്യത്തിലും അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ.  

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് മികച്ച മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. പണം കടം കൊടുക്കുന്നതും മേടിക്കുന്നതും ശ്രദ്ധയോടെ വേണം. അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ ഒഴിവാക്കുക.   

ധനു രാശിക്കാര്‍ ഒരുപാട് പ്രസിന്ധികൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും. എല്ലാം അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ആരോ​ഗ്യ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഓരോ മാറ്റങ്ങളും സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കും.   

മകരം രാശിക്കാര്‍ക്ക് കാര്യങ്ങള്‍ പലതും അനുകൂലമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം.    

കുംഭം രാശിക്കാര്‍ക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട സമയമാണിത്. എല്ലാ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക. ഒരു കാര്യത്തെയും നിസാരമാക്കി തള്ളരുത്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും.    

മീനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങേണ്ട സമയമാണിത്. സാമ്പത്തികം അനുകൂലമായിരിക്കും. ​ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നിറയും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.  

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

