Today's Horoscope 10 September 2025: കുംഭം രാശിക്ക് രാജയോ​ഗ സമാനമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരും, കർക്കിടകം രാശിക്ക് പ്രതിസന്ധികളും; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 
മേടം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ​നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. ആരോ​ഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ആ​ഗ്രഹിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ജോലിയിൽ നേട്ടവും ഉയർച്ചയും ഉണ്ടാകും.   

ഇടവം രാശിക്കാര്‍ക്ക് കഠിന പരിശ്രമത്തിലൂടെ മാത്രമെ അവരുടെ ആ​ഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ജോലിയിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ വേണം. അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.   

മിഥുനം രാശിക്കാര്‍ ഇന്ന് വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍ വളരെ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. മുടങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന കാര്യങ്ങല്‍ പുനരാരംഭിക്കാൻ സാധിക്കും. ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക.  

കര്‍ക്കിടകം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് എല്ലാ കാര്യത്തിലും പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. യാത്രകൾ നടത്തുമ്പോൾ വലിയ നഷ്ടം ഉണ്ടാകാനുള്ള യോഗം കാണുന്നു. എന്നാൽ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ആ​ഗ്രഹിച്ച മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും.   

ചിങ്ങം രാശിക്കാര്‍ക്ക് അൽപം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. അനാവശ്യ സംസാരം നിങ്ങൾക്ക് വിനയായി മാറും. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഓരോ വിഷയത്തിലും അഭിപ്രായം പറയുക.  

കന്നി രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് അവരുടെ ഏറെ നാളായിട്ടുള്ള ആ​ഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകും. നടക്കില്ല എന്ന് കരുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും.   

തുലാം രാശിക്കാര്‍ക്ക് അനുകൂലമായ ദിവസമാണിന്ന്. ബിസിനസിൽ ധാരാളം നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനാകും. അവിവാഹിതരായ തുലാം രാശിക്കാരുടെ വിവാഹ കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമാകും.   

വൃശ്ചികം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ജോലിയിൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ബിസിനസിലും നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് നേട്ടങ്ങളാണ്. നിങ്ങളുടെ കർമ്മത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഫലം ലഭിക്കും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.   

ധനു രാശിക്കാര്‍ക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ട ജോലികൾ കൃത്യസമയത്ത് ചെയ്ത് തീർക്കാനാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. 

മകരം രാശിക്കാര്‍ക്ക് വിദേശയാത്രയ്ക്കുള്ള അവസരമുണ്ടാകും. പണമിടപാടുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. അധികാര ദുർവിനിയോ​ഗം നടത്താതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് രാജയോഗസമാനമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരും. ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. ഒപ്പം സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രലോഭനങ്ങളില്‍ വീഴാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

മീനം രാശിക്കാര്‍ അശ്രദ്ധ വരാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. പണമിടപാടുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുക. അശ്രദ്ധയുണ്ടായാൽ അതിന് തക്കതായ പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടേണ്ടതായി വരും. 

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല. )

