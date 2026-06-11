Today's Horoscope: സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ, കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം നിറയും; 12 രാശികളുടെയും ഇന്നത്തെ ഫലം അറിയാം...

Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണം. യാത്രകളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നിലനിൽക്കും. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
കർക്കടകം രാശിക്കാർ കൈവശമുള്ള സ്വത്തുക്കൾ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്താൻ ശ്രമിക്കുക.
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