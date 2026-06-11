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Today's Horoscope: സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ, കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം നിറയും; 12 രാശികളുടെയും ഇന്നത്തെ ഫലം അറിയാം...

Written ByKarthika V
Published: Jun 11, 2026, 05:55 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:55 AM IST

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 

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മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

 

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ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണം. യാത്രകളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക.

 

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മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നിലനിൽക്കും. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

 

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കർക്കടകം രാശിക്കാർ കൈവശമുള്ള സ്വത്തുക്കൾ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്താൻ ശ്രമിക്കുക.

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(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.

 

TAGS:
Horoscope
Todays Horoscope
ജ്യോതിഷം
ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

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