  • Today's Horoscope: കർമ്മരംഗത്ത് നേട്ടമോ കോട്ടമോ? 12 രാശിക്കാരുടെയും ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകുന്ന വാർത്തകൾ കേൾക്കാനാകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തികം മെച്ചപ്പെടും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ആലോചിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയം.  

ഇടവം രാശിക്കാർ യാത്രകളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. കുടുംബത്തിൽ ചെറിയ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. അനാവശ്യ ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ശിവക്ഷേത്ര ദർശനം ഉത്തമം.  

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകാം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനകാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം.  

കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമായ ദിവസമാണ്. മുടങ്ങിക്കിടന്ന കാര്യങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ കഴിയും. ബിസിനസ്സിൽ ലാഭമുണ്ടാകും. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും.  

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുതീർക്കാനാകും. രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. എന്നാൽ സംസാരത്തിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നത് തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും.  

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പഴയ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടാനാകും. ദൂരയാത്രകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. കലാകായിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും. വീട് പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ഈ സമയം അനുകൂലമാണ്.    

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് മാനസികമായി അല്പം പിരിമുറുക്കം അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. എടുത്തുചാടിയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ കൃത്യത പാലിക്കണം. പങ്കാളിയുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകും.  

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഭാ​ഗ്യ ദിവസമായിരിക്കും. ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് സാധ്യത കാണുന്നു. പുതിയ വീടോ വാഹനമോ വാങ്ങാനുള്ള ആലോചനകൾ തുടങ്ങാം.  

ധനു രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിജയം കൈവരിക്കും. വിദേശത്ത് പോകാൻ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും. ബന്ധുക്കളുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന പിണക്കങ്ങൾ മാറും.   

മകരം രാശിക്കാർക്ക് അമിത ജോലിഭാരം കാരണം ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൃത്യസമയത്ത് ആഹാരം കഴിക്കാനും വിശ്രമിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും.  

കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് സമൂഹത്തിലുള്ള മാന്യതയും പദവിയും വർദ്ധിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ പുതിയ പങ്കാളികളെ ലഭിക്കും. അപ്രതീക്ഷിതമായി പണം കൈവരും. വിവാഹ കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകും.  

മീനം രാശിക്കാർക്ക് കർമ്മരംഗത്ത് ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. കടബാധ്യതകൾ തീർക്കാൻ വഴി തെളിയും. ലോട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യപരീക്ഷണങ്ങളിൽ അനുകൂല ഫലം കണ്ടേക്കാം. മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

