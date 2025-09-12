English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Today's Horoscope 12 September 2025: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമായ ദിവസമായിരിക്കില്ല. ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം അതേ രീതിയിൽ നടക്കണമെന്നില്ല. ആരോ​ഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തമായിരിക്കും.    

ഇടവം രാശിക്കാര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വാഹനം ഉപയോ​ഗിക്കുന്നവർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അം​ഗീകാരങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും.   

മിഥുനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ദിവസമാണിത്. മേലുദ്യോ​ഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് അഭിനന്ദനം ലഭിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കും.    

കര്‍ക്കിടകം രാശിക്കാര്‍ക്ക് അൻുകൂലമായ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. സ്വന്തം കഴിവ് ഉപയോ​ഗിച്ച് ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.   

ചിങ്ങം രാശിക്കാര്‍ ഇന്ന് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. പണമിടപാടുകളില്‍ നഷ്ടങ്ങളുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വീട്ടില്‍ മംഗള കര്‍മ്മങ്ങള്‍ നടന്നേക്കാം. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അനുകൂലമായ ദിവസം കൂടിയാണിന്ന്. പഠന കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം നേടാനാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും.   

കന്നി രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് അൽപം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം മുന്നോട്ട് നീങ്ങാണ്. മാതാപിതാക്കളുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വീഴ്ചയുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.  

തുലാം രാശിക്കാര്‍ക്ക് അകന്ന് നിന്നിരുന്ന ബന്ധുക്കള്‍ അടുത്ത് വരുന്നു. കലാകായിക രംഗത്ത് നേട്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവുന്നു, പല കാര്യത്തിലും അഭിപ്രായ ഭിന്നത സംഭവിക്കാം. അത് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തില്‍ അസ്വസ്ഥതകള്‍ ഉണ്ടാക്കും. കാര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി നല്ലതായിരിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം അബദ്ധങ്ങള്‍ സംഭവിക്കും.  

വൃശ്ചികം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ആ​ഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യാനാകും. ശാസ്ത്രസംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളില്‍ താല്‍പ്പര്യമുണ്ടായേക്കും. ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾക്ക് ഇത് കാരണമാകും. 

ധനു രാശിക്കാര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. അഭിമാനക്ഷതം ഏൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 

മകരം രാശിക്കാര്‍ക്ക് വിദേശത്ത് നിന്നടക്കം ധന നേട്ടം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാർഷിക ജോലിയിൽ താൽപര്യമുണ്ടാകും. അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അം​ഗീകാരം നേടാനായേക്കും. ആരോ​ഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ നിസാരമാക്കരുത്.   

കുംഭം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ബിസിനസിൽ ധാരാളം നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുകയും കടങ്ങൾ വീട്ടാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ജോലിയിൽ മേലുദ്യോ​ഗസ്ഥരുടെ അം​ഗീകാരം നേടാനാകും.    

മീനം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വിവാഹ കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമാകും. ബിസിനസില്‍ ലാഭം നേടാൻ സാധിക്കും. മാനസികാരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഉത്കണ്ഠയും അമിത ദേഷ്യവും നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. 

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല. )

