Today's Horoscope: മേടം രാശിക്കാർ അൽപമൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇടവം രാശിക്ക് ദിവസം അനുകൂലം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Written ByKarthika VUpdated byKarthika V
Published: May 13, 2026, 06:07 AM IST|Updated: May 13, 2026, 06:07 AM IST

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ​ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ ഫലങ്ങളാകും ലഭിക്കുക. ജോലിഭാരം കൂടുന്നതിനാൽ ചില അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. കാര്യപരാജയത്തിനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. ചില കാര്യങ്ങളിൽ തടസം നേരിടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ലാഭം നേടിയേക്കാം.

 

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസമാണ്. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ അതീവ ഊർജ്ജസ്വലനായിരിക്കും. 

 

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസമാണിന്ന്. ജോലിഭാരങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ട് വിശ്രമവേളകൾ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ദിവസമാണിന്ന്.

 

കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിൽ ശുഭപ്രതീക്ഷകൾ നിറയുന്ന ദിവസമാണ്. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. 

 

ചിങ്ങം രാശിക്കാർ മാനസികമായി ചില വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നാലും ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കണം. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾഡക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.

 

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കൂടും. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അൽപം തിരക്കേറിയ ദിവസമായിരിക്കും. 

 

തുലാം രാശിക്കാർ ചിന്തകളെയും വികാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഭയം, ദേഷ്യം തുടങ്ങിയ വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക.

 

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുക. 

 

ധനു രാശിക്കാർക്ക് തിരികെ കിട്ടാനുള്ള പണം ലഭിക്കും. അതുവഴി സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. പങ്കാളിയുടെ സന്തോഷം നിങ്ങൾക്കും സന്തോഷം നൽകും.

 

മകരം രാശിക്കാർക്ക് ആരോ​ഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. 

 

കുംഭം രാശിക്കാർ ഇന്ന് അനാവശ്യമായ ഉത്കണ്ഠകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.  

 

മീനം രാശിക്കാർ സമയം പാഴാക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യതയോടെ ചെയ്ത് മുന്നേറാൻ ശ്രമിക്കുക. എല്ലാ കാര്യത്തിനും വാശി പിടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഇത് ജീവിതത്തിന് ​ഗുണം ചെയ്യും. 

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.

 

