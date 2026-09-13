Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Todays Horoscope: മേടം മുതൽ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ്ണ രാശിഫലം അറിയാം...

Today's Horoscope: മേടം മുതൽ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ്ണ രാശിഫലം അറിയാം...

Written ByKarthika V
Published: Sep 13, 2026, 06:11 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 06:44 AM IST

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 

1/10

കർക്കിടകം രാശിക്കാരായ ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനും സ്ഥലം മാറ്റത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. കുടുംബത്തിൽ മംഗളകർമ്മങ്ങൾ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 

 

2/10

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ രംഗത്ത് ചില മത്സരങ്ങൾ നേരിടേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമെങ്കിലും അതിനെയൊക്കെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനം ഉണ്ടാകും. അനാവശ്യ ചിന്തകൾ ഒഴിവാക്കുക.

 

3/10

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ ലാഭം നേടാൻ സാധിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാകും. നിങ്ങൾ ഏറെ നാ‌ളായി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന നല്ല വാർത്തകൾ തേടിയെത്തും.

 

4/10

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ വസ്തു, വാഹനം തുടങ്ങിയവ വാങ്ങാൻ അവസരമുണ്ടാകും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും പിന്തുണയുണ്ടാകും. 

 

5/10

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ദിവസം അനുകൂലമാണ്. സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

 

6/10

ധനു രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കുകയും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താനാകുകയും ചെയ്യും. വിദേശത്ത് ജോലി തേടുന്നവർക്ക് മികച്ച അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. 

 

7/10

മകരം രാശിക്കാർ ആരോ​ഗ്യ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. അനാവശ്യ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ ധ്യാനം, പ്രാർത്ഥന എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. 

 

8/10

കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിക്കും. പ്രണയബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാകും. ബിസിനസ് വിപുലീകരിക്കും. സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താൻ അനുകൂല സമയമാണ്. 

 

9/10

മീനം രാശിക്കാർക്ക് മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകും. കലാ-കായിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ  സാധിക്കും. ബന്ധുക്കളുമായി സന്തോഷം പങ്കുവെക്കാനാകും. 

10/10

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.

 

TAGS:
Todays Horoscope
Astrology
astrology predictions

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Kerala Rain: കനത്ത ചൂടിന് ആശ്വാസമായി മഴയെത്തും; വിവിധ ജില്ലകളിൽ മറ്റന്നാൾ മുതൽ അലർട്ടുകൾ
2
3
4
5