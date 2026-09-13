Today's Horoscope: മേടം മുതൽ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ്ണ രാശിഫലം അറിയാം...

Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
കർക്കിടകം രാശിക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനും സ്ഥലം മാറ്റത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. കുടുംബത്തിൽ മംഗളകർമ്മങ്ങൾ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ രംഗത്ത് ചില മത്സരങ്ങൾ നേരിടേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമെങ്കിലും അതിനെയൊക്കെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനം ഉണ്ടാകും. അനാവശ്യ ചിന്തകൾ ഒഴിവാക്കുക.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ ലാഭം നേടാൻ സാധിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാകും. നിങ്ങൾ ഏറെ നാളായി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന നല്ല വാർത്തകൾ തേടിയെത്തും.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ വസ്തു, വാഹനം തുടങ്ങിയവ വാങ്ങാൻ അവസരമുണ്ടാകും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും പിന്തുണയുണ്ടാകും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ദിവസം അനുകൂലമാണ്. സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കുകയും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താനാകുകയും ചെയ്യും. വിദേശത്ത് ജോലി തേടുന്നവർക്ക് മികച്ച അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും.
മകരം രാശിക്കാർ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. അനാവശ്യ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ ധ്യാനം, പ്രാർത്ഥന എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിക്കും. പ്രണയബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാകും. ബിസിനസ് വിപുലീകരിക്കും. സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താൻ അനുകൂല സമയമാണ്.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകും. കലാ-കായിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. ബന്ധുക്കളുമായി സന്തോഷം പങ്കുവെക്കാനാകും.
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