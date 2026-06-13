Today's Horoscope: മേടം രാശിക്ക് ​ഗുണദോഷസമ്മിശ്രം, മിഥുനം രാശിക്ക് ബിസിനസിൽ നേട്ടം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഗുണദോഷസമ്മിശ്രമായ ദിവസമായിരിക്കും. തൊഴിൽ രംഗത്ത് ഇക്കൂട്ടർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൂടും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറയും ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം അവർ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്തും. സഹപ്രവർത്തകർ, സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും പിന്തുണ കിട്ടു. യാത്രകളിൽ നിന്ന് നേട്ടമുണ്ടാകും.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസമാണിന്ന്. ബിസിനസിൽ ലാഭമുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.
കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് തൊഴിൽ രംഗത്ത് അൽപം ജാഗ്രത പുലർത്തണം. പണമിടപാടുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുക. വലിയ റിസ്ക് എടുക്കാതിരിക്കുക. അനാവശ്യ ആശങ്കകളും ചിന്തകളും നിറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമായ ഫലങ്ങളുണ്ടാകും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന കാര്യങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കും. സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ബഹുമാനം വർധിക്കും. പ്രണയ കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാം അനുകൂലമായി വരും.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. കർമ്മരംഗത്ത് മികച്ച മുന്നേറ്റമുണ്ടാകും.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. നിക്ഷേപം നടത്താൻ പ്ലാനുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ആലോചിച്ച് മാത്രം ചെയ്യുക. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനത്തിൽ വർധനവുണ്ടാകും. കടബാധ്യതകൾ തീർക്കാൻ സാധിക്കും. വിദേശത്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ആത്മവിശ്വാസം കൂടും. പുതിയ സുഹൃദ്ബന്ധങ്ങളുണ്ടാകും. സ്ഥലംമാറ്റം പ്രമോഷൻ എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ചെലവുകൾ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പണമിടപാടുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുക. വൈകിയാണെങ്കിലും കഠിനാധ്വാനത്തിനുള്ള ഫലം ലഭിക്കും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യ ദിവസമാണ്. ജോലി തേടുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ ലബിക്കും. ബിസിനസിൽ ലാഭമുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം അനുകൂലമായിരിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനമുണ്ടാകും. കല, സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മികച്ച അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും.
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