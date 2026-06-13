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Today's Horoscope: മേടം രാശിക്ക് ​ഗുണദോഷസമ്മിശ്രം, മിഥുനം രാശിക്ക് ബിസിനസിൽ നേട്ടം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Written ByKarthika V
Published: Jun 13, 2026, 06:15 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:33 AM IST

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 

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മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഗുണദോഷസമ്മിശ്രമായ ദിവസമായിരിക്കും. തൊഴിൽ രംഗത്ത് ഇക്കൂട്ടർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൂടും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറയും ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. 

 

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ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം അവർ ആ​ഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്തും. സഹപ്രവർത്തകർ, സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും പിന്തുണ കിട്ടു. യാത്രകളിൽ നിന്ന് നേട്ടമുണ്ടാകും.

 

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മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസമാണിന്ന്. ബിസിനസിൽ ലാഭമുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. 

 

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കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് തൊഴിൽ രം​ഗത്ത് അൽപം ജാ​ഗ്രത പുലർത്തണം. പണമിടപാടുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുക. വലിയ റിസ്ക് എടുക്കാതിരിക്കുക. അനാവശ്യ ആശങ്കകളും ചിന്തകളും നിറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. 

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ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമായ ഫലങ്ങളുണ്ടാകും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന കാര്യങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കും. സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ബഹുമാനം വർധിക്കും. പ്രണയ കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാം അനുകൂലമായി വരും. 

 

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കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. കർമ്മരം​ഗത്ത് മികച്ച മുന്നേറ്റമുണ്ടാകും. 

 

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തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. നിക്ഷേപം നടത്താൻ പ്ലാനുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ആലോചിച്ച് മാത്രം ചെയ്യുക. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.

 

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വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനത്തിൽ വർധനവുണ്ടാകും. കടബാധ്യതകൾ തീർക്കാൻ സാധിക്കും. വിദേശത്ത് പോകാൻ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം. 

 

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ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ആത്മവിശ്വാസം കൂടും. പുതിയ സുഹൃദ്ബന്ധങ്ങളുണ്ടാകും. സ്ഥലംമാറ്റം പ്രമോഷൻ എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. 

 

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മകരം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ചെലവുകൾ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പണമിടപാടുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുക. വൈകിയാണെങ്കിലും കഠിനാധ്വാനത്തിനുള്ള ഫലം ലഭിക്കും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം.

 

11/13

കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഭാ​ഗ്യ ദിവസമാണ്. ജോലി തേടുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ ലബിക്കും. ബിസിനസിൽ ലാഭമുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും.

 

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മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം അനുകൂലമായിരിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനമുണ്ടാകും. കല, സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മികച്ച അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും.

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(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.

 

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