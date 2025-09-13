English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Today's Horoscope 13 September 2025: കർക്കിടകം രാശിക്ക് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം, ചിങ്ങം രാശിക്കാർ അൽപം ജാ​ഗ്രത പാലിക്കുക; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 
1 /13

മേടം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. പുതിയ ജോലികൾ തുടങ്ങാൻ അനുകൂല സമയമാണ്. കരിയറിൽ വലിയ ഉയർച്ച നേടാനാകും. സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങൾ തിടുക്കത്തിൽ എടുക്കാതിരിക്കുക.   

2 /13

ഇടവം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തികപരമായി വലിയ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകുന്ന ദിവസമാണ്. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പുനരാരംഭിക്കാനാകും. ആരോ​ഗ്യ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ വേണം.   

3 /13

മിഥുനം രാശിക്കാര്‍ ഇന്ന് അവരുടെ സംസാരത്തിൽ അൽപം നിയന്ത്രണം കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കരിയറിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അനുകൂലമായ സമയമാണ്.   

4 /13

കര്‍ക്കിടകം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. ബിസിനസിൽ ലാഭം നേടാനാകും. ചെലവുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം.    

5 /13

ചിങ്ങം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ജോലിയിൽ അം​ഗീകാരം ലഭിച്ചേക്കാം. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും അൽപം ജാ​ഗ്രത പാലിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. യാത്രകൾ വിജയം കാണും.   

6 /13

കന്നി രാശിക്കാര്‍ക്ക് കരിയറിൽ വലിയ ഭാ​ഗ്യങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അനുകൂല സമയമാണ്. പരീക്ഷകളിൽ വിജയം നേടാനാകും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ അനുകൂലമായ സമയമാണ്. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.    

7 /13

തുലാം രാശിക്കാര്‍ക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. ജോലിയിൽ ചില കാലതാമസം നേരിട്ടേക്കാം. ബന്ധങ്ങൾ മികച്ചതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. തുറന്ന് സംസാരിച്ചാൽ അവ കൂടുതൽ ദൃഢമാകും.   

8 /13

വൃശ്ചികം രാശിക്കാര്‍ക്ക് കരിയറിലും ബിസിനസിലും മികച്ച മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും.   

9 /13

ധനു രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ജീവിതത്തിൽ പുതിയ അവസരങ്ങള്‍ തേടിയെത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അൻുകൂലമായ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. നിക്ഷേപങ്ങൾ ​ഗുണം ചെയ്യും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.    

10 /13

മകരം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ജോലിയിൽ മികച്ച നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാകും. നിങ്ങളുടെ ജോലി വിലമതിക്കപ്പെടും. ജീവിതത്തിൽ ചില വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടതായും വന്നേക്കാം. കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണയുണ്ടാകും.   

11 /13

കുംഭം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ അൻുകൂലമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. കലാകാരന്മാർക്ക് അം​ഗീകാരം നേടാനാകും. അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കുക.   

12 /13

മീനം രാശിക്കാര്‍ ഇന്ന് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. കരിയറിൽ മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ആരോ​ഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.  

13 /13

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

Malayalam Horoscope Horoscope malayalam Astrology ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Next Gallery

Kerala SK-18 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരാണ്? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

You May Like

Sponsored by Taboola