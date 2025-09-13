Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. പുതിയ ജോലികൾ തുടങ്ങാൻ അനുകൂല സമയമാണ്. കരിയറിൽ വലിയ ഉയർച്ച നേടാനാകും. സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങൾ തിടുക്കത്തിൽ എടുക്കാതിരിക്കുക.
ഇടവം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തികപരമായി വലിയ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകുന്ന ദിവസമാണ്. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പുനരാരംഭിക്കാനാകും. ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ വേണം.
മിഥുനം രാശിക്കാര് ഇന്ന് അവരുടെ സംസാരത്തിൽ അൽപം നിയന്ത്രണം കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കരിയറിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അനുകൂലമായ സമയമാണ്.
കര്ക്കിടകം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. ബിസിനസിൽ ലാഭം നേടാനാകും. ചെലവുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം.
ചിങ്ങം രാശിക്കാര്ക്ക് ജോലിയിൽ അംഗീകാരം ലഭിച്ചേക്കാം. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും അൽപം ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. യാത്രകൾ വിജയം കാണും.
കന്നി രാശിക്കാര്ക്ക് കരിയറിൽ വലിയ ഭാഗ്യങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അനുകൂല സമയമാണ്. പരീക്ഷകളിൽ വിജയം നേടാനാകും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ അനുകൂലമായ സമയമാണ്. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
തുലാം രാശിക്കാര്ക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. ജോലിയിൽ ചില കാലതാമസം നേരിട്ടേക്കാം. ബന്ധങ്ങൾ മികച്ചതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. തുറന്ന് സംസാരിച്ചാൽ അവ കൂടുതൽ ദൃഢമാകും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാര്ക്ക് കരിയറിലും ബിസിനസിലും മികച്ച മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും.
ധനു രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ജീവിതത്തിൽ പുതിയ അവസരങ്ങള് തേടിയെത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അൻുകൂലമായ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. നിക്ഷേപങ്ങൾ ഗുണം ചെയ്യും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
മകരം രാശിക്കാര്ക്ക് ജോലിയിൽ മികച്ച നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാകും. നിങ്ങളുടെ ജോലി വിലമതിക്കപ്പെടും. ജീവിതത്തിൽ ചില വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടതായും വന്നേക്കാം. കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണയുണ്ടാകും.
കുംഭം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ അൻുകൂലമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. കലാകാരന്മാർക്ക് അംഗീകാരം നേടാനാകും. അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കുക.
മീനം രാശിക്കാര് ഇന്ന് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. കരിയറിൽ മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
