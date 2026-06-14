Today's Horoscope: 12 രാശിക്കാരുടെയും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസമായിരിക്കും. മാനസികമായി വലിയ ആശ്വാസം ലഭിക്കും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന പല കാര്യങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്ത് അനാവശ്യ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായ ദിവസമാണിന്ന്. പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങാനാകും. തൊഴിൽ രംഗത്ത് അഭിനന്ദനങ്ങൾ തേടിയെത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സന്തോഷകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും.
കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചില തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടേക്കാം. കഠിനാധ്വാനത്തിന് തക്കതായ ഫലം ലഭിക്കാൻ വൈകും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. പ്രശസ്തിയും അംഗീകാരവും തേടിയെത്തും. ദീർഘകാല നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടാനാകും.
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