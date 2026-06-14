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Today's Horoscope: 12 രാശിക്കാരുടെയും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Written ByKarthika V
Published: Jun 14, 2026, 06:11 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 06:11 AM IST

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 

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മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസമായിരിക്കും. മാനസികമായി വലിയ ആശ്വാസം ലഭിക്കും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന പല കാര്യങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്.

 

2/13

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്ത് അനാവശ്യ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. 

 

3/13

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായ ദിവസമാണിന്ന്. പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങാനാകും. തൊഴിൽ രം​ഗത്ത് അഭിനന്ദനങ്ങൾ തേടിയെത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സന്തോഷകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും. 

 

4/13

കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് ആരോ​ഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചില തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടേക്കാം. കഠിനാധ്വാനത്തിന് തക്കതായ ഫലം ലഭിക്കാൻ വൈകും. 

 

5/13

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. പ്രശസ്തിയും അംഗീകാരവും തേടിയെത്തും. ദീർഘകാല നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടാനാകും.

 

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(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.

 

TAGS:
Horoscope
Todays Horoscope
ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

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