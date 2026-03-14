Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽരംഗത്ത് വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാകുന്ന സമയമാണിത്. പുതിയ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങാനാകും. സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടും.
ഇടവം രാശിക്കാർ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ അൽപമൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇക്കൂട്ടർ മനസിൽ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയെടുക്കും. പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകും.
മിഥുനം രാശിക്കാരെ തേടി സന്തോഷവാർത്തകളെത്തും. ബിസിനസിൽ ലാഭം നേടാൻ സാധിക്കും. ഏറെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കും. അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് പൊതുവെ കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായിരിക്കും. യാത്രകൾ ഗുണകരമാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മികച്ച അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. പൊതുരംഗത്തുള്ളവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അർഹമായ അംഗീകാരം ലഭിക്കും.
കന്നി രാശിക്കാർ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായേക്കാം.
കലാകായിക രംഗത്തുള്ള തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സമയം അനുകൂലമാണ്. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. പുതിയ സൗഹൃദങ്ങൾ ലഭിക്കും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഭൂമി ഇടപാടുകളിൽ ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. കർമ്മരംഗത്ത് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രശസ്തിയും ബഹുമതിയുമെല്ലാം നിങ്ങളെ തേടിവരും. വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് സമയം അനുകൂലമാണ്.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് യാത്രകൾ ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. വീടുപണി പൂർത്തിയാക്കാനാകും.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ സംരംഭങ്ങൽ തുടങ്ങാൻ സമയം അനുകൂലമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മികച്ച വിജയം കൈവരിക്കാനാകും. സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കും.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
Today's Horoscope: സ്ഥാനക്കയറ്റം, സാമ്പത്തിക നേട്ടം; ഇന്ന് നേട്ടം കൊയ്യും രാശികൾ ഇവരാണ്, അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം