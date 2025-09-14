Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് ബിസിനസിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ഇവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഇരട്ടിയാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇടവം രാശിക്കാര്ക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. ബിസിനസുകാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ജോലിയിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനാന്തരീക്ഷമുണ്ടാകും.
മിഥുനം രാശിക്കാർ ഇന്ന് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരിഹരിക്കാനുമാകും. പ്രണയ ജീവിതത്തിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും സന്തോഷം നിറയും. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും.
കർക്കിടകം രാശിക്കാർ പണം ചെലവാക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം. ചെലവ് കൂടുതലുള്ള ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. കുടുംബവുമൊത്ത് നല്ല സമയം ചിലവഴിക്കാൻ സാധിക്കും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ജോലി കാര്യത്തില് അനുകൂലമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നവർ ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക. ലാഭകരമായ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും. ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കുക.
കന്നി രാശിക്കാര് ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ അനുകൂലമായി വരും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. തൊഴിൽ രംഗത്ത് നിങ്ങൾ ഉയർച്ച താഴ്ച്ചകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
തുലാം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതായിരിക്കും. ജോലികൾ പൂർണ്ണമായി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ സാധിക്കും. പുതിയ വരുമാന മാർഗം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായ ദിവസമാണിന്ന്. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഏറെ അനുകൂലമായ ദിവസം. ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. ഭാഗ്യത്തിന്റെ പൂർണ പിന്തുണയുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകാം. സാമ്പത്തിക നേട്ടവും കരിയറിൽ ഉയർച്ചയുമുണ്ടാകും. ബിസിനസിലൂടെ സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകുന്നു.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ നഷ്ടമുണ്ടായേക്കാം. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അലട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സർക്കാർ ജോലിക്കാർ ഈ ദിവസം ഏറെ അനുകൂലമാണ്.
കുംഭം രാശിക്കാർ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. വരുമാനം തേടിയെത്തും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.
മീനം രാശിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇന്ന് പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ പ്രതിസന്ധികൾ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കില്ല. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല. )
Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പിനിടെ ചെറിയൊരു ഇറക്കം..! സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് ഇത്രയും...