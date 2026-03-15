Today's Horoscope: ബഹുമാനവും അംഗീകാരവും തേടിയെത്തും! ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യരാശികൾ ഇവരാണ്; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 
മേടം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. പുതിയ സംരംഭങ്ങളാ‍ തുടങ്ങാൻ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല സമയമാണ്. തൊഴിൽരം​ഗത്ത് സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകും.   

ഇടവം രാശിക്കാർ ആരോ​ഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. സന്തോഷകരമായ വാർത്തകൾ കേൾക്കാനിടവരും. കുടുംബാം​ഗങ്ങളുമൊത്ത് നല്ല സമയം ചെലവഴിക്കും.   

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് യാത്രകൾ ​ഗുണം ചെയ്യും. വിദേശത്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സമയം അനുകൂലമാണ്.   

കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ചില തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. എന്നാൽ അതിനെയെല്ലാം തരമം ചെയ്ത് മുന്നേറാൻ സാദിക്കും. പങ്കാളിയുമായുള്ള തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കും.   

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാനാകും. ആത്മവിശ്വാസ വർധിക്കും. പൊതുരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ബഹുമാനവും അംഗീകാരവും തേടിയെത്തും.   

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ജോലിഭാരം കൂടും. അനാവശ്യമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.   

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ സൗഹൃദങ്ങൾ ലഭിക്കും. അതുവഴി ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കലാകായിക രംഗത്തുള്ളവർക്കും അനുകൂല സമയം.   

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് കടങ്ങളെല്ലാം വീട്ടാൻ സാധിക്കും. പുതിയ വീടോ വാഹനമോ വാങ്ങും.   

ധനു രാശിക്കാർക്ക് കുടുംബത്തിൽ മംഗളകർമ്മങ്ങൾ നടക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. ബിസിനസ്സിൽ ലാഭം ലഭിക്കും.   

മകരം രാശിക്കാർക്ക് സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം. ചെറിയ പിണക്കഹ്ങൾ വലുതാകാതെ നോക്കുക.   

കുംഭം രാശിക്കാരെ തേടി സന്തോഷ വാർത്തകളെത്തും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും.   

മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂല ദിവസമാണ്. പുതിയ തുടക്കങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അനുയോജ്യമാണ്.  

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

