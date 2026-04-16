Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ്. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് യാത്രകൾ ഗുണം ചെയ്യും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും. സഹപ്രവർത്തകരുമായുള്ള തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് തൊഴിൽ രംഗത്ത് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ്. ജോലിയിൽ അഭിനന്ദനങ്ങളും അംഗീകാരവും തേടിയെത്തും. അനാവശ്യ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. ദൈവാനുഗ്രഹമുണ്ടാകും. ഭക്ഷണം കൃത്യസമയത്ത് കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. സ്പോർട്സ് താരങ്ങൾക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാകും. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. മുൻകോപം നിയന്ത്രിക്കുക.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കാനാകും. മുതിർന്നവരുടെ ഉപദേശം കൂടി കേട്ട ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക. സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായം ലഭിക്കും.
തുലാം രാശിക്കാർ ഇന്ന് പണമിടപാടുകളിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. കലാപരമായ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ദൂരയാത്രയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും. ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് പ്രണയ കാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. വിദേശയാത്രയ്ക്ക് യോഗമുണ്ടാകും. ജോലിഭാരം വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
മകരം രാശിക്കാരുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇന്ന് മംഗളകർമ്മങ്ങൾ നടക്കും. പുതിയ വീടോ വസ്തുവോ വാങ്ങാൻ അവസരമുണ്ടാകും. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്താൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടേക്കാം.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് വ്യാപാരത്തിൽ നിന്ന് ലാഭം ലഭിക്കും. മനസ്സമാധാനമുണ്ടാകും. അപരിചിതരുമായുള്ള ഇടപാടുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം നടത്താൻ.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് സന്താനഭാഗ്യമുണ്ടാകും. കുട്ടികളിലൂടെ സന്തോഷ വാർത്ത കേൾക്കാനിടയാകും. അലസത ഒഴിവാക്കി ജോലികളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
Horoscope Today: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം