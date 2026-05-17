Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Today's Horoscope: തുലാം രാശിക്ക് അപ്രതീക്ഷിത ധനലാഭം, കന്നി രാശിക്ക് ധനനഷ്ടം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം..!

Today's Horoscope: തുലാം രാശിക്ക് അപ്രതീക്ഷിത ധനലാഭം, കന്നി രാശിക്ക് ധനനഷ്ടം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം..!

Written ByKarthika VUpdated byKarthika V
Published: May 17, 2026, 06:43 AM IST|Updated: May 17, 2026, 06:43 AM IST

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

1/13

മേടം രാശിക്കാർ ഇന്ന് സാമ്പത്തികപരമായി അൽപം ശ്രദ്ധിക്കണം. അനാവശ്യ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക. പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. 

 

2/13

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. മുൻകാല നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ലാഭം നേടാനാകും. പുതിയ പങ്കാളിത്ത ബിസിനസിന് സമയം അനുകൂലമാണ്. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. 

 

3/13

മിഥുനം രാശിക്കാർ പണമിടപാടുകൾ നടത്തുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ജോലിയിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടേക്കാം. സഹപ്രവർത്തകരുമായുള്ള തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കുക. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ദിക്കമം. ഉദരസംബന്ധമായ അസ്വസ്ഥതകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.

 

4/13

കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്താനാകും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. 

 

5/13

ചിങ്ങം രാശിക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. കടങ്ങൾ വീട്ടും. കരിയറിൽ നേട്ടമുണ്ടാകും. മേലുദ്യോ​ഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് പ്രശംസയും അംഗീകാരവും നേടാനാകും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. മാനസിക സന്തോഷമുണ്ടാകും.

 

6/13

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ധനനഷ്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പണം ചെലവാക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം. കരിയറിനും ദിവസം അനുകൂലമല്ലാത്തതിനാൽ പുതിയ പ്രോജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. മക്കളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണം.

 

7/13

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അപ്രതീക്ഷിത ധനലാഭമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കല, സാഹിത്യം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലുള്ളവർക്ക് ഇന്ന് മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും. ചെറിയ ആരോ​ഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.

 

8/13

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഭൂമി, വാഹനം എന്നിവ വാങ്ങാൻ അനുകൂല ദിവസമാണ്. മത്സരപരീക്ഷകളിൽ വിജയമുണ്ടാകും. വീട്ടിൽ സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കും.

 

9/13

ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ദൂരയാത്രകൾ ഫലം കാണും. വിട്ടുമാറാത്ത പഴയ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കും.

 

10/13

മകരം രാശിക്കാർ ഇന്ന് ആഡംബര വസ്തുക്കൾക്കായി പണം ചെലവഴിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൂടും. ഇത് മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമാകും. മുതിർന്നവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക.

 

11/13

കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ പുരോഗതിയും ലാഭവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥലംമാറ്റമോ പ്രമോഷനോ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. 

 

12/13

മീനം രാശിക്കാർ പണം കടം കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. കരിയറിൽ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ തെളിയിക്കാൻ പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കും.

 

13/13

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.

 

Tags:
Horoscope
Todays Horoscope
Astrology
ജ്യോതിഷം
രാശിഫലം
ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ വരും മുൻപേ ലീഗ് ഭരണം തുടങ്ങി'; കടന്നാക്രമിച്ച് വെള്ളാപ്പള്ളി!

'യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ വരും മുൻപേ ലീഗ് ഭരണം തുടങ്ങി'; കടന്നാക്രമിച്ച് വെള്ളാപ്പള്ളി!

Vellappally Natesan30 min ago
2

വകുപ്പുകളിൽ ധാരണ? ധനകാര്യം മുഖ്യന് തന്നെ, തുറമുഖവും! റവന്യൂ സണ്ണി ജോസഫിന്...

UDF1 hr ago
3

രാജധാനി എക്സ്പ്രസിൽ തീപിടിത്തം; യാത്രക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചു, ആളപായമില്ല

Rajadhani Express Fire2 hrs ago
4

പോക്സോ കേസ്; കേന്ദ്രമന്ത്രി ബണ്ടി സഞ്ജയ് കുമാറിന്റെ മകൻ അറസ്റ്റിൽ

Union Minister Bandi Sanjay Kumar3 hrs ago
5

ഗുജറാത്തിനെതിരെ കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് ജയം; കെകെആറിന്റെ വിജയം 29 റൺസിന്

IPL 2026May 16