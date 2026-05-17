/Today's Horoscope: തുലാം രാശിക്ക് അപ്രതീക്ഷിത ധനലാഭം, കന്നി രാശിക്ക് ധനനഷ്ടം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം..!

Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
മേടം രാശിക്കാർ ഇന്ന് സാമ്പത്തികപരമായി അൽപം ശ്രദ്ധിക്കണം. അനാവശ്യ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക. പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. മുൻകാല നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ലാഭം നേടാനാകും. പുതിയ പങ്കാളിത്ത ബിസിനസിന് സമയം അനുകൂലമാണ്. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.
മിഥുനം രാശിക്കാർ പണമിടപാടുകൾ നടത്തുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ജോലിയിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടേക്കാം. സഹപ്രവർത്തകരുമായുള്ള തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കുക. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ദിക്കമം. ഉദരസംബന്ധമായ അസ്വസ്ഥതകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്താനാകും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
ചിങ്ങം രാശിക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. കടങ്ങൾ വീട്ടും. കരിയറിൽ നേട്ടമുണ്ടാകും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് പ്രശംസയും അംഗീകാരവും നേടാനാകും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. മാനസിക സന്തോഷമുണ്ടാകും.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ധനനഷ്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പണം ചെലവാക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം. കരിയറിനും ദിവസം അനുകൂലമല്ലാത്തതിനാൽ പുതിയ പ്രോജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. മക്കളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണം.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അപ്രതീക്ഷിത ധനലാഭമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കല, സാഹിത്യം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലുള്ളവർക്ക് ഇന്ന് മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും. ചെറിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഭൂമി, വാഹനം എന്നിവ വാങ്ങാൻ അനുകൂല ദിവസമാണ്. മത്സരപരീക്ഷകളിൽ വിജയമുണ്ടാകും. വീട്ടിൽ സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ദൂരയാത്രകൾ ഫലം കാണും. വിട്ടുമാറാത്ത പഴയ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കും.
മകരം രാശിക്കാർ ഇന്ന് ആഡംബര വസ്തുക്കൾക്കായി പണം ചെലവഴിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൂടും. ഇത് മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമാകും. മുതിർന്നവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ പുരോഗതിയും ലാഭവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥലംമാറ്റമോ പ്രമോഷനോ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
മീനം രാശിക്കാർ പണം കടം കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. കരിയറിൽ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ തെളിയിക്കാൻ പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.