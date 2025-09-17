English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Today's Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 
മേടം രാശിക്കാര്‍ക്ക് അനുകൂലമായ ദിവസമാണ് ഇന്ന്. ആരോ​ഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. ശമ്പള വർധനവിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബത്തിൽ മം​ഗള കാര്യങ്ങൾ നടക്കും.    

ഇടവം രാശിക്കാര്‍ക്ക് പല മേഖലകളിലും സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ചില തടസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടതായി വരും. എന്നാൽ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഈ രാശിക്കാർക്ക് കാര്യങ്ങൾ അനുകൂസമായി വരും. സാമ്പത്തികമായി നേട്ടമുണ്ടാകുന്ന സമയമാണ്.   

മിഥുനം രാശിക്കാര്‍ ഇന്ന് അൽപം ശ്രദ്ധയോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് വിപരീതമായിട്ടാകും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക. സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. ബിസിനസിൽ ലാഭമുണ്ടാകും. സ്റ്റോക്ക്മാര്‍ക്കറ്റില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നവര്‍ക്കും വളരെ മികച്ച സമയമാണിത്.  

കര്‍ക്കടകം രാശിക്കാർ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ ഒഴിവാക്കാം. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.    

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. പ്രശ്നങ്ങൾ വേ​ഗം പരിഹരിക്കാനാകും. കുടുംബത്തിലും ദാമ്പത്യത്തിലും ചില അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വാഹനം ഉപയോ​ഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.    

കന്നി രാശിക്കാര്‍ക്ക് അനുകൂലമായ ദിവസമാണ് ഇന്ന്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സമയം അനുകൂലമാണ്. മത്സരപ്പരീക്ഷകളില്‍ വിജയമുണ്ടാകും. കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം നേടാനാകും.  

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. സന്തോഷമുള്ള ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.   

വൃശ്ചികം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദാമ്പത്യ ജീവിതം ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുക്കാം. കുടുംബത്തില്‍ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും ആശങ്കകൾ ജീവിതത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം.   

ധനു രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ പല സംഭവങ്ങളുമുണ്ടാകും. അനാവശ്യ ആശങ്കകളെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. സാമ്പത്തികം മെച്ചപ്പെടും. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വളരെ കരുതലോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക.  

മകരം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. കരിയറിൽ അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ബിസിനസിലും ധാരാളം നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ അൻുകൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ തേടിവരും.   

കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ജോലിയിൽ തടസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടതായി വരും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. സാമ്പത്തിക കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധ വേണം. ബിസിനസിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും.   

മീനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം അനുകൂലമായിരിക്കില്ല. സന്തോഷങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് സങ്കടമായി മാറാം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധവേണം. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.  

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

