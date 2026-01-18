Today's Horoscope: ഭാഗ്യം പടിവാതിൽക്കൽ! ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ത്? സമ്പൂർണ്ണ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ അനുകൂലമായ ദിവസമാണ്. സാമ്പത്തികമായി വലിയ നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നിലനിൽക്കും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും.
ഇടവം രാശിക്കാർ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ അൽപം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യത. എങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കും.
മിഥുനം രാശിക്കാർ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. ദൂരയാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. ജോലിസ്ഥലത്ത് സഹപ്രവർത്തകരുമായി തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ നോക്കണം.
കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നിലനിൽക്കും. പുതിയ വസ്തുക്കളോ വാഹനമോ വാങ്ങാൻ യോഗമുണ്ട്. കലാമത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് വിജയം ഉറപ്പാണ്.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ രംഗത്ത് വലിയ അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിക്കും. രാഷ്ട്രീയത്തിലോ സാമൂഹിക രംഗത്തോ ഉള്ളവർക്ക് സുവർണ്ണാവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും. പിതൃസ്വത്ത് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ബിസിനസ്സിൽ വലിയ പുരോഗതി ഉണ്ടാകും. സന്താനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ സന്തോഷിക്കാനുള്ള വകയുണ്ടാകും. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് മാനസികമായി അല്പം സംഘർഷം അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. എന്നാൽ ഈശ്വരവിശ്വാസം കൈവിടാതെ മുന്നോട്ട് പോകുക. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ മിതത്വം പാലിക്കുക.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി പണം കൈവരും. പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ഇന്ന് ലാഭം നേടാനാകും. വിദേശയാത്രയ്ക്കായി ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായ വാർത്തകൾ ലഭിക്കും. പ്രണയബന്ധങ്ങൾ വിവാഹത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്ന സമയമാണ്.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും തേടുന്നത് നല്ലതാണ്. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും.
കുംഭം രാശിക്കാർ ഇന്ന് സന്തോഷകരമായ വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ ഇടവരും. വീട്ടിൽ മംഗളകർമ്മങ്ങൾ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കടബാധ്യതകൾ തീർക്കാൻ സാധിക്കും.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ സൗഹൃദങ്ങൾ ഗുണം ചെയ്യും. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം വർദ്ധിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടാൻ സാധിക്കും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
