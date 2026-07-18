Today's Horoscope: മേടം മുതൽ മീനം വരെ! 12 രാശികൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസമായിരിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. ബിസിനസിൽ നേട്ടമുണ്ടാകും, പുതിയ ഓർഡറുകൾ ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. അമിത ജോലിഭാരം ഒഴിവാക്കുക.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് മനസിന് സമാധാനമുണ്ടാകും. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. വിദേശയാത്രയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായ വാർത്തകൾ തേടിവരും. പണം കടം കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ ജോലി അവസരങ്ങൾ തേടിവരും. കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മികച്ച അവസരങ്ങളുണ്ടാകും. യാത്രകളിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ധനനേട്ടമുണ്ടാകും. ദീർഘനാളുകളായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. സമൂഹത്തിൽ ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കും.ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കുക.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പ്രണയജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ദിവസം അനുകൂലമല്ല. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാകും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ രംഗത്ത് പുരോഗതിയുണ്ടാകും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് പ്രശംസ ലഭിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷമുണ്ടാകും. അനാവശ്യ ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. പുതിയ വീടോ വാഹനമോ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായ ദിവസമാണ്.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. ജോലിയിൽ ചില തടസങ്ങൾ നേരിട്ടേക്കാം. എന്നാൽ സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണയോടെ അത് മറികടക്കും. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം കൂടും.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ ലാഭം നേടാനാകും. പുതിയ കോൺട്രാക്ടുകളിൽ ഒപ്പുവെക്കും. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സ്ഥലംമാറ്റത്തിനോ പ്രമോഷനോ സാധ്യതയുണ്ട്. മുതിർന്നവരുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് കടബാധ്യതകൾ തീർക്കാനുള്ള വഴി തെളിയും. കുടുംബത്തിന്റെ പൂർണ പിന്തുണയുണ്ടാകും. പണം കൂടുതൽ ചെലവാകും.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് മാനസികമായി സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടാതിരിക്കുക.
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