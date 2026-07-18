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Today's Horoscope: മേടം മുതൽ മീനം വരെ! 12 രാശികൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Written ByKarthika V
Published: Jul 18, 2026, 06:25 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 06:25 AM IST

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 

1/13

മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസമായിരിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. 

 

2/13

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. ബിസിനസിൽ നേട്ടമുണ്ടാകും, പുതിയ ഓർഡറുകൾ ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകും. ആരോ​ഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. അമിത ജോലിഭാരം ഒഴിവാക്കുക. 

 

3/13

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് മനസിന് സമാധാനമുണ്ടാകും. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. വിദേശയാത്രയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായ വാർത്തകൾ തേടിവരും. പണം കടം കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. 

 

4/13

കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ ജോലി അവസരങ്ങൾ തേടിവരും. കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മികച്ച അവസരങ്ങളുണ്ടാകും. യാത്രകളിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക. 

 

5/13

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ധനനേട്ടമുണ്ടാകും. ദീർഘനാളുകളായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. സമൂഹത്തിൽ ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കും.ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കുക.

 

6/13

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പ്രണയജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ദിവസം അനുകൂലമല്ല. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാകും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.

 

7/13

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ രംഗത്ത് പുരോഗതിയുണ്ടാകും. മേലുദ്യോ​ഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് പ്രശംസ ലഭിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷമുണ്ടാകും. അനാവശ്യ ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക.

 

8/13

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. പുതിയ വീടോ വാഹനമോ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായ ദിവസമാണ്.

 

9/13

ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. ജോലിയിൽ ചില തടസങ്ങൾ നേരിട്ടേക്കാം. എന്നാൽ സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണയോടെ അത് മറികടക്കും. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം കൂടും.

 

10/13

മകരം രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ ലാഭം നേടാനാകും. പുതിയ കോൺട്രാക്ടുകളിൽ ഒപ്പുവെക്കും. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സ്ഥലംമാറ്റത്തിനോ പ്രമോഷനോ സാധ്യതയുണ്ട്. മുതിർന്നവരുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.

 

11/13

കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് കടബാധ്യതകൾ തീർക്കാനുള്ള വഴി തെളിയും. കുടുംബത്തിന്റെ പൂർണ പിന്തുണയുണ്ടാകും. പണം കൂടുതൽ ചെലവാകും.

 

12/13

മീനം രാശിക്കാർക്ക് മാനസികമായി സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടാതിരിക്കുക.

13/13

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.

 

TAGS:
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