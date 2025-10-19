English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Today's Horoscope: കുംഭം രാശിക്ക് ഇന്ന് മികച്ച ദിവസം, മിഥുനം രാശിക്ക് വെല്ലുവിളികളേറെ; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Today's Horoscope: കുംഭം രാശിക്ക് ഇന്ന് മികച്ച ദിവസം, മിഥുനം രാശിക്ക് വെല്ലുവിളികളേറെ; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 
മേടം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് പൊതുവെ അനുകൂലമായ ഫലങ്ങളാകും തേടിയെത്തുക. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. എന്നാൽ ആരോ​ഗ്യ കാര്യത്തിൽ അൽപം ശ്രദ്ധ വേണം.  

ഇടവം രാശിക്കാര്‍ക്ക് മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വളരെ മികച്ചതായിരിക്കും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.  

മിഥുനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് അൽപം ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ബിസിനസുകാർക്ക് ഒരു ശരാശരി ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മാത്രം ബിസിനസ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക.   

കര്‍ക്കിടകം രാശിക്കാര്‍ക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ നിറ‍ഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. ഭാ​ഗ്യങ്ങൾ തേടിയെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ജോലിയിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.   

ചിങ്ങം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തില്‍ സന്തോഷമുണ്ടാകും. പങ്കാളിക്കൊപ്പം കൂടുതല്‍ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കും. കടം കൊടുത്ത പണം പണം തിരികെ ലഭിച്ചേക്കാം. ജോലി കാരണം ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.  

കന്നി രാശിക്കാര്‍ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ബിസിനസ്സ് തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ഓഫീസിലെ അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളില്‍ പോയി തലയിടാതിരിക്കുക.   

തുലാം രാശിക്കാര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ബിസിനസുകാർക്കും ഒട്ടും നല്ല സമയമല്ല ഇത്. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടതായി വരും.   

വൃശ്ചികം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ജോലിയിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ബിസിനസിൽ സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ ജോലി ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആരോ​ഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.   

ധനു രാശിക്കാര്‍ ദേഷ്യം നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. ജോലി കാര്യത്തിൽ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വരും. സാമ്പത്തിക കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധ വേണം. കുടുംബജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.  

മകരം രാശിക്കാർ ഇന്ന് കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കും. ജോലിയിൽ പുരോ​ഗതിയുണ്ടാകും. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൂടും. ബിസിനസുകാർ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകുക.  

കുംഭം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ബിസിനസിൽ ധാരാളം നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.    

മീനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് എല്ലാത്തിലും വിജയം കണ്ടെത്താനാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.   

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

