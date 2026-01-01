Today's Horoscope: ഇന്ന് 2026 ജനുവരി 1; പുതുവർഷപ്പുലരിയിൽ 12 രാശികൾക്കും എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം, രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും പുതുവർഷത്തെ ആദ്യം ദിനം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് പുതുവർഷത്തിന്റെ തുടക്കം വളരെ അനുകൂലമാണ്. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. പുതിയ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയമാണിത്.
കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് അല്പം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കാം ഇന്ന്. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണം.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. അതുവഴി സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. കുടുംബജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് വളരെ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. പഴയ പദ്ധതികൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാകും.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതായിരിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. വളരെ ജാഗ്രതയോടെയും ശ്രദ്ധയോടെയും മാത്രം ഓരോ തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കുക.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണിത്. വിവാഹ കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഏറെ സന്തോഷകരമായ പുതുവർഷമായിരിക്കും. വർഷം മുഴുവൻ ഗുണഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണും.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കാൻ ഇവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
