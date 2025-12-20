Today's Horoscope: മേടം രാശിക്ക് ഇന്ന് മികച്ച ദിവസം, മീനം രാശിക്ക് ചെലവ് കൂടും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിക്കും. ചെറുകിട നിക്ഷേപങ്ങളില് ലാഭം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ജോലിയിൽ മികച്ച് നിൽക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനാകും. ചെലവുകള് നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും.
മിഥുനം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ മികച്ച മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ദൃഢമാകും. പ്രതീക്ഷിച്ച ലാഭം നേടാൻ സാധിക്കും.
കര്ക്കിടകം രാശിക്കാര്ക്ക് ജീവിതത്തിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം വേണം. കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാകും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാര്ക്ക് കരിയറില് നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കാനാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. പ്രണയിതാക്കൾക്കും അനുകൂലമായ ദിവസമാണിന്ന്.
കന്നി രാശിക്കാര്ക്ക് കരിയറില് മികച്ച മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. നിക്ഷേപങ്ങളില് നിന്ന് ലാഭം നേടാൻ സാധിക്കും. ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കണം.
തുലാം രാശിക്കാര്ക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കുമെങ്കിലും ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. കരിയറിൽ മികച്ച നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാര്ക്ക് സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയുണ്ടാകും. എങ്കിലും ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. കരിയറിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാനാകും.
ധനു രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും പിന്തുണയുണ്ടാകും.
മകരം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതായിരിക്കും. എല്ലാത്തിലും വിജയം നേടാനാകും. നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തില് സന്തോഷമുണ്ടാകും.
കുംഭം രാശിക്കാര്ക്ക് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ പുതിയ ആശയങ്ങള് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. ബിസിനസില് ചെറിയ ലാഭങ്ങള് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള് വര്ദ്ധിക്കും.
മീനം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് കരിയറിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. ചെലവ് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തില് സന്തോഷമുണ്ടാകും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
Panchagrahi Yoga: ജനുവരിയിൽ ശനിയുടെ രാശിയിൽ പവർഫുൾ പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും പുത്തൻ ജോലിയും സാമ്പത്തിക നേട്ടവും