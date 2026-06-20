Today's Horoscope: മേടം രാശിക്ക് അനുകൂലം, ഇടവം രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം

Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസമാണിന്ന്. കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങൾ ചെലവിടും.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് അൽപം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം അനുകൂലമായിരിക്കില്ല. പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളിൽ മുതിർന്നവരുടെ ഉപദേശം തേടുക. അനാവശ്യ ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ ലാഭമുണ്ടാകും. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. യാത്രകൾക്ക് ദിവസം അനുകൂലമാണ്.
കർക്കിടകം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് മാനസികമായി ചില അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സംസാരത്തിൽ നിയന്ത്രണം വേണം. ജോലിസ്ഥലത്ത് സഹപ്രവർത്തകരുമായി തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. മുടങ്ങിക്കിടന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രണയ കാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂലമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടാനാകും.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ വീടോ വാഹനമോ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വർധിക്കും
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. തൊഴിലന്വേഷകർക്ക് അനുകൂലമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം. സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കടം നൽകിയ പമം തിരികെ കിട്ടും. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടാതിരിക്കുക. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം നിലനിൽക്കും.
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