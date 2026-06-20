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Today's Horoscope: മേടം രാശിക്ക് അനുകൂലം, ഇടവം രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം

Written ByKarthika V
Published: Jun 20, 2026, 07:17 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 07:50 AM IST

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 

1/13

മേടം രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസമാണിന്ന്. കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങൾ ചെലവിടും. 

 

2/13

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് അൽപം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം അനുകൂലമായിരിക്കില്ല. പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളിൽ മുതിർന്നവരുടെ ഉപദേശം തേടുക. അനാവശ്യ ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.

 

3/13

മിഥുനം രാശിക്കാർ‌ക്ക് ബിസിനസിൽ ലാഭമുണ്ടാകും. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. യാത്രകൾക്ക് ദിവസം അനുകൂലമാണ്. 

 

4/13

കർക്കിടകം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് മാനസികമായി ചില അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സംസാരത്തിൽ നിയന്ത്രണം വേണം. ജോലിസ്ഥലത്ത് സഹപ്രവർത്തകരുമായി തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. 

 

 

5/13

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. മുടങ്ങിക്കിടന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രണയ കാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂലമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം‍ നേടാനാകും. 

 

6/13

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ വീടോ വാഹനമോ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വർധിക്കും

 

7/13

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. തൊഴിലന്വേഷകർക്ക് അനുകൂലമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം. സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കും. 

 

8/13

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കടം നൽകിയ പമം തിരികെ കിട്ടും. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടാതിരിക്കുക. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം നിലനിൽക്കും.

9/13

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(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.

 

TAGS:
Horoscope
Todays Horoscope
ജ്യോതിഷം

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