Today's Horoscope: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം...

Written ByKarthika VUpdated byKarthika V
Published: May 20, 2026, 06:01 AM IST|Updated: May 20, 2026, 06:01 AM IST

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് കാര്യവിജയവും പരീക്ഷാവിജയവും ഉണ്ടാകുന്ന ദിവസമായിരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വത്തിന് മുൻ​ഗണന കൊടുക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. 

 

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിസ്ഥലത്ത് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. മേലുദ്യോ​ഗസ്ഥരിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദം മാനസിക പ്രയാസമുണ്ടാക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ദിവസം അനുകൂലം. ഈ രാശിക്കാർ എടുത്തുചാടി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. 

 

മിഥുനം രാശിക്കാർ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. അനാവശ്യമായ ചിന്തകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ പോകരുത്. സമയം, പണം എന്നിവയുടെ വില മനസിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ദിവസമാണിന്ന്. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. 

 

കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസമാണിന്ന്. ചില സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. കടബാധ്യതകൾ അലട്ടിയേക്കാം. ആരോഗ്യസ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും.

 

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അർഹമായ അം​ഗീകാരവും പ്രശംസയും ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. എന്നാൽ ഔദ്യോഗിക മേഖലയിൽ ധൃതിപിടിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. 

 

കന്നി രാശിക്കാർ കുടുംബജീവിതത്തിലും അൽപം വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുക. ആരോ​ഗ്യം സംരക്ഷണത്തിനായി കായികാഭ്യാസം, ഭക്ഷണം എന്നിവയ്ക്ക് മുൻ​ഗണന നൽകിയേക്കും. പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടാനാകും. 

 

തുലാം രാശിക്കാർ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്നും ചുമതലകളിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടാതിരിക്കുക. അവ കൃത്യമായി നിർവ്വഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അധ്യാപന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ശമ്പള വർദ്ധനവിന് സാധ്യതയുണ്ട്.

 

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ താൽപര്യം കൂടും. കൃഷി, കച്ചവടം എന്നീ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മികച്ച ലാഭം നേടാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകും. 

 

ധനു രാശിക്കാർ ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി പിന്തുടരും. പണം ലാഭിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ തുറന്നുകിട്ടും.

 

മകരം രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ പളം ലഭിക്കും. ബിസിനസിലും ജോലിയിലും നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. പഴയ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. 

 

കുംഭം രാശിക്കാരുടെ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. മുടങ്ങിപ്പോയ വരുമാനങ്ങൾ തിരികെ ലഭിക്കും. പുതിയ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്താനും സാധിക്കും.

 

മീനം രാശിക്കാർ ബിസിനസ്സിലോ തൊഴിലിലോ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നഷ്ടങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത പ്രവചിക്കുന്നു. ആരോ​ഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അകലും. 

 

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.

 

 

ഇന്ധനവിലയിൽ ഇന്നും വർധനവ്; ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ കൂടിയത് 4 രൂപയിലേറെ, ഇന്നത്തെ നിരക്ക്

