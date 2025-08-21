Today's Horoscope 21 August 2025: 12 രാശികൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും.ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തികം മെച്ചപ്പെടും.
ഇടവം രാശിക്കാര് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ദിവസം അനുകൂലമായിരിക്കും. അശ്രദ്ധ മൂലം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായേക്കാം. സാമ്പത്തികം അനുകൂലമായിരിക്കും.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. എന്നാൽ കടം വാങ്ങുന്നതും കൊടുക്കുന്നതും ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം. അനാവശ്യമായി ഒരു കാര്യത്തിലും കയറി ഇടപെടരുത്. ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കുക.
കര്ക്കിടകം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. നേട്ടങ്ങള് തേടിയെത്തും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർ ഇന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും അതീവ ശ്രദ്ധ വേണം. അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
കന്നി രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് എല്ലാം ചെയ്യുക.
തുലാം രാശിക്കാര്ക്ക് ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങളുടെ സമയമാണിത്. എന്നാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. നിങ്ങൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീങ്ങും. ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയുണ്ടാകും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് ജീവിതത്തില് സന്തോഷം നിറയും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. എന്നാൽ കടം കൊടുക്കുന്നതും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് അല്പം ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം. ഇല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായേക്കാം. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
ധനു രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കാനാകും. സാമ്പത്തികം അത്ര അനുകൂലമായിരിക്കില്ല. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.
മകരം രാശിക്കാര് ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അനാവശ്യ ആശങ്കകള് അലട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ജോലിയിലും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടേക്കാം.
കുംഭം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം അനുകൂലമായിരിക്കും. സാമ്പത്തികം അനുകൂലമായിരിക്കും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കുക.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ജീവിതത്തില് സന്തോഷമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ അൽപം ശ്രദ്ധിക്കുക. ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കുക. ആരോഗ്യ കാര്യത്തിലും അല്പം ശ്രദ്ധ വേണം.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
