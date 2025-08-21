English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Today's Horoscope 21 August 2025: 12 രാശികൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 
1 /13

മേടം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും.ആരോ​ഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തികം മെച്ചപ്പെടും.   

2 /13

ഇടവം രാശിക്കാര്‍ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ദിവസം അനുകൂലമായിരിക്കും. അശ്രദ്ധ മൂലം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായേക്കാം. സാമ്പത്തികം അനുകൂലമായിരിക്കും.   

3 /13

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. എന്നാൽ കടം വാങ്ങുന്നതും കൊടുക്കുന്നതും ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം. അനാവശ്യമായി ഒരു കാര്യത്തിലും കയറി ഇടപെടരുത്. ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കുക.  

4 /13

കര്‍ക്കിടകം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആ​ഗ്രഹിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. നേട്ടങ്ങള്‍ തേടിയെത്തും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.  

5 /13

ചിങ്ങം രാശിക്കാർ ഇന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും അതീവ ശ്രദ്ധ വേണം. അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.   

6 /13

കന്നി രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. ആ​ഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് എല്ലാം ചെയ്യുക.   

7 /13

തുലാം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങളുടെ സമയമാണിത്. എന്നാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. നിങ്ങൽ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീങ്ങും. ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയുണ്ടാകും.    

8 /13

വൃശ്ചികം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ജീവിതത്തില്‍ സന്തോഷം നിറയും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. എന്നാൽ കടം കൊടുക്കുന്നതും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് അല്‍പം ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം. ഇല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായേക്കാം. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.  

9 /13

ധനു രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് അവരുടെ ആ​ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കാനാകും. സാമ്പത്തികം അത്ര അനുകൂലമായിരിക്കില്ല. ആരോ​ഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.  

10 /13

മകരം രാശിക്കാര്‍ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അനാവശ്യ ആശങ്കകള്‍ അലട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ജോലിയിലും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടേക്കാം.   

11 /13

കുംഭം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം അനുകൂലമായിരിക്കും. സാമ്പത്തികം അനുകൂലമായിരിക്കും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കുക.    

12 /13

മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ജീവിതത്തില്‍ സന്തോഷമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ അൽപം ശ്രദ്ധിക്കുക. ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കുക. ആരോഗ്യ കാര്യത്തിലും അല്‍പം ശ്രദ്ധ വേണം. 

13 /13

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

Malayalam Horoscope Daily Horoscope Astrology ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Next Gallery

Arya Badai and Sibin Wedding: മകളുടെ കൈ പിടിച്ച് ആര്യ വേദിയിലേക്ക്; ആര്യയെ താലി ചാർത്തി സിബിൻ; ചിത്രങ്ങൾ കാണാം...

You May Like

Sponsored by Taboola