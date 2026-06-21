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Today's Horoscope: 12 രാശികളുടെയും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Written ByKarthika V
Published: Jun 21, 2026, 07:06 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 07:06 AM IST

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 

1/13

മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഗുണദോഷമിശ്രമായ ദിവസമായിരിക്കും. തൊഴിൽ രംഗത്ത് ചില തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും. കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ അവയെല്ലാം മറികടക്കാൻ സാധിക്കും. പണം കടം കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനമുണ്ടാകും. 

 

2/13

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികപരമായി ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. മുടങ്ങിക്കിടന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകും. സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് പിന്തുണയുണ്ടാകും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. 

 

3/13

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ പുതിയ ആശയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം അത്ര നല്ലതല്ല. പ്രധാനപ്പെട്ട ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായി വരും. അനാവശ്യ ചിന്തകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

 

4/13

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TAGS:
Horoscope
Todays Horoscope
ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

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