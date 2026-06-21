Today's Horoscope: 12 രാശികളുടെയും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഗുണദോഷമിശ്രമായ ദിവസമായിരിക്കും. തൊഴിൽ രംഗത്ത് ചില തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും. കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ അവയെല്ലാം മറികടക്കാൻ സാധിക്കും. പണം കടം കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനമുണ്ടാകും.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികപരമായി ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. മുടങ്ങിക്കിടന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകും. സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് പിന്തുണയുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ പുതിയ ആശയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം അത്ര നല്ലതല്ല. പ്രധാനപ്പെട്ട ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായി വരും. അനാവശ്യ ചിന്തകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.