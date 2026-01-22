English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Today's Horoscope: അപൂർവ്വ ചതുർഗ്രഹിയോഗം ഇന്ന്; ഭാ​ഗ്യദേവത കടാക്ഷിക്കുന്നത് ഇവരെ! അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Today's Horoscope: അപൂർവ്വ ചതുർഗ്രഹിയോഗം ഇന്ന്; ഭാ​ഗ്യദേവത കടാക്ഷിക്കുന്നത് ഇവരെ! അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 
1 /13

മേടം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകും. തൊഴിൽ മേഖലയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാകും.  

2 /13

ഇടവം രാശിക്കാർ ഇന്ന് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. അനാവശ്യമായ തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ദിവസം ശുഭകരമല്ല.   

3 /13

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഫലം ലഭിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് സന്തോഷവാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ ഇടവരും. യാത്രകൾ ഗുണകരമാകും.  

4 /13

കർക്കിടകം രാശിക്ക് മാനസികമായി ഉന്മേഷം അനുഭവപ്പെടും. ബിസിനസ്സിൽ ലാഭം വർദ്ധിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനകാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. പുതിയ സൗഹൃദങ്ങൾ വഴി ഗുണങ്ങളുണ്ടാകും.  

5 /13

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് സമൂഹത്തിൽ ബഹുമാനവും അംഗീകാരവും വർദ്ധിക്കും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ അനുയോജ്യമായ സമയമാണ്. നേതൃത്വപാടവം അംഗീകരിക്കപ്പെടും.   

6 /13

കന്നി രാശിക്കാർ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. അനാവശ്യമായ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.  

7 /13

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യമുള്ള ദിവസമാണ്. കലാ-സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം വന്നുചേരും. കടബാധ്യതകൾ തീർക്കാൻ സാധിക്കും.  

8 /13

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് മാനസിക സമ്മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രധാന തീരുമാനങ്ങളൊന്നും ഇന്ന് എടുക്കാതിരിക്കുക. പങ്കാളിയുമായി വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യുന്നത് തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും.  

9 /13

ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യം കൂടെയുണ്ടാകും. വിദേശയാത്രയ്ക്കോ ഉപരിപഠനത്തിനോ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായ വാർത്തകൾ ലഭിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം നിലനിൽക്കും.  

10 /13

മകരം രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത ചിലവുകളുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.   

11 /13

കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. പൂർവിക സ്വത്ത് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കരിയറിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായം ലഭിക്കും.  

12 /13

മീനം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ അനുയോജ്യമായ സമയമാണ്. സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാനുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.

13 /13

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

Horoscope Todays Horoscope രാശിഫലം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Next Gallery

Evening Snacks Recipe: കുട്ടിപ്പട്ടാളത്തിന് ഒരടിപൊളി സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ? സംഭവം കിടുവാ..!

You May Like

Sponsored by Taboola