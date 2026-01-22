Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകും. തൊഴിൽ മേഖലയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാകും.
ഇടവം രാശിക്കാർ ഇന്ന് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. അനാവശ്യമായ തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ദിവസം ശുഭകരമല്ല.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഫലം ലഭിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് സന്തോഷവാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ ഇടവരും. യാത്രകൾ ഗുണകരമാകും.
കർക്കിടകം രാശിക്ക് മാനസികമായി ഉന്മേഷം അനുഭവപ്പെടും. ബിസിനസ്സിൽ ലാഭം വർദ്ധിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനകാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. പുതിയ സൗഹൃദങ്ങൾ വഴി ഗുണങ്ങളുണ്ടാകും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് സമൂഹത്തിൽ ബഹുമാനവും അംഗീകാരവും വർദ്ധിക്കും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ അനുയോജ്യമായ സമയമാണ്. നേതൃത്വപാടവം അംഗീകരിക്കപ്പെടും.
കന്നി രാശിക്കാർ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. അനാവശ്യമായ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യമുള്ള ദിവസമാണ്. കലാ-സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം വന്നുചേരും. കടബാധ്യതകൾ തീർക്കാൻ സാധിക്കും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് മാനസിക സമ്മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രധാന തീരുമാനങ്ങളൊന്നും ഇന്ന് എടുക്കാതിരിക്കുക. പങ്കാളിയുമായി വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യുന്നത് തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യം കൂടെയുണ്ടാകും. വിദേശയാത്രയ്ക്കോ ഉപരിപഠനത്തിനോ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായ വാർത്തകൾ ലഭിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം നിലനിൽക്കും.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത ചിലവുകളുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. പൂർവിക സ്വത്ത് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കരിയറിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായം ലഭിക്കും.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ അനുയോജ്യമായ സമയമാണ്. സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാനുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.
