English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Todays Horoscope: ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും ഒന്നിക്കുന്ന ദിനം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം

Todays Horoscope: ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും ഒന്നിക്കുന്ന ദിനം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം

Horoscope Today: ജ്യോതിഷവിധിപ്രകാരം ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഓരോ ദിനവും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളാകും സമ്മാനിക്കുക

 

ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അനുസരിച്ച് 12 രാശിക്കാര്‍ക്കും എപ്രകാരമാണ് നേട്ടങ്ങള്‍ ആര്‍ക്കൊക്കെയാണ് മോശം ഫലങ്ങള്‍ എന്ന് നോക്കാം

 
1 /13

മേടം (Aries): ഇന്നത്തെ ദിവസം ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ധിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് പുതിയ ചുമതലകള്‍ ലഭിക്കാനും ഇടയാകും. എന്നാൽ, സാമ്പത്തികമായ ചെലവുകള്‍ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.  

2 /13

ഇടവം (Taurus): ഇന്നത്തെ ദിവസം കൂടുതല്‍ സന്തോഷം തേടി എത്തും. ആലോചിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനും ഇടവരും. എന്നാൽ, ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്.   

3 /13

മിഥുനം (Gemini): പല സാഹചര്യങ്ങളും അനുകൂലമായി ഭവിക്കും. ജോലിയിലും സ്വന്തമായ ബിസിനസിലും പുരോഗതി കൈവരും. സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായം ലഭിക്കാനിടയാകും  

4 /13

കര്‍ക്കിടകം (Cancer): പല വിധത്തിലും ഉത്തരവാദിത്വം വർദ്ധിക്കാനിടയാകും. അനുകൂലമായ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കൈവരും. എന്നാൽ, ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്.   

5 /13

ചിങ്ങം (Leo): പല ഗുണാനുഭവങ്ങളും നിങ്ങലെ തേടിയെത്തും. ഉത്സാഹവും ഊർജ്ജവും നിറഞ്ഞ ഒരു ദിനമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ലഭിക്കുക. മീറ്റിങ്ങുകളും യാത്രകൾക്കും ഇന്ന് വളരെ മികച്ച ദിനമാണ്.  

6 /13

കന്നി (Virgo): പല പുതിയ അവസരങ്ങലും നിങ്ങലെ തേടിയെത്തുന്ന ദിനമാണിന്ന്. പണം കൈവരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ, സാമ്പത്തിക കാര്യവും ആരോഗ്യകാര്യവും നിസാരമായി കാണരുത്.   

7 /13

തുലാം (Libra): പല മാറ്റങ്ങളും ഇന്നത്തെ ദിനം നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കും. ജോലിയിൽ മികച്ച നേട്ടം കൈവരിക്കാനാകും. എന്നാൽ, ചിലവുകൾ വർദ്ധിക്കാനും ഇടയാകും  

8 /13

വൃശ്ചികം (Scorpio): പല കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ അനുകൂലമായി വരാൻ ഇടയാകും. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ജീവിതം മികച്ചു നിൽക്കും. എന്നാൽ, ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങൾ നിസ്സാരമായി കാണരുത്  

9 /13

ധനു (Sagittarius): സാന്പത്തികമായി നേട്ടം കൈവരിക്കാനാകുന്ന ദിനമാണ് ഇന്ന്. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. മാനസികാരോഗ്യവും മികച്ചതാകും. എന്നാൽ, അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ ഒഴിവാക്കി ആരോഗ്യ അൽപ്പം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം.  

10 /13

മകരം (Capricorn): ജോലിയിൽ സമ്മർദം വർദ്ധിക്കുകയും പല വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ  ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ നേട്ടമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടാനും സാധ്യത.  

11 /13

കുംഭം (Aquarius): പല നേട്ടങ്ങളും നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. സാമ്പത്തിക സ്ഥി മെച്ചപ്പെടും. അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ ഒഴിവാക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.   

12 /13

മീനം (Pisces): പല തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങലും നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കാനിടയാകും. ജോലിയിൽ നേട്ടങ്ങൽ കൈവരിക്കാനാകും. ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അത് നേടാൻ അനുകൂല ദിനമാണിന്ന്  

13 /13

Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

Todays Horoscope Daily Horoscope For Today Horoscope On 22 November Horoscope In Malayalam Astrology Zodiac signs ജ്യോതിഷം ദിവസഫലം

Next Gallery

Mars Transit 2025: ഡിസംബർ ആദ്യവാരം ചൊവ്വ ധനു രാശിയിലേക്ക്; ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ ഭാ​ഗ്യം!

You May Like

Sponsored by Taboola