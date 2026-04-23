Todays Horoscope: മേടം രാശികൾക്ക് പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ദിവസം അനുകൂലം, കന്നിരാശിക്കാർ ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ശുഭകരമായ വാർത്തകൾ കേൾക്കാനിട വരും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ അനുകൂലമായ ദിവസമാണിന്ന്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ദീർഘകാല നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും നല്ല സമയമാണ്. മനസ്സിന് സന്തോഷമുണ്ടാകും.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ആരോഗ്യപരമായി ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വരും. കഠിനമായ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാം. വിശ്രമം ആവശ്യമാണിന്ന്. ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കണം.
മിഥുനം രാശിക്കാർ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടും. ജോലി, പഠനം എന്നിവയിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.
കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് മാനസികമായി ചില അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പണമിടപാടുകളിൽ ജാഗ്രത വേണം. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. വൈകുന്നേരത്തോടെ നല്ല സമയം വന്നുചേരും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കും. സുഹൃത്തുക്കൾക്കായി പണം ചെലവഴിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അൽപം ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ട് പോകണം. അനാവശ്യ ചിന്തകൾ ഒഴിവാക്കുക. പണമിടപാടുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സമ്പാദ്യപദ്ധതികളിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടാനാകും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. യോഗ, ധ്യാനം തുടങ്ങി മനസിന് ശാന്തി നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളോട് താൽപ്പര്യം കൂടും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർ ഇന്ന് പണമിടപാടുകൾ നടത്തുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. വിജയത്തിനായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ നിയന്ത്രണം വേണം.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല സമയമാണിന്ന്. മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകുന്ന വാർത്തകൾ കേൾക്കാനിടവരും. സാമ്പത്തിക ലാഭമുണ്ടാകും. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് രംഗത്തുള്ളവർക്ക് ലാഭകരമായ ദിവസമാണിന്ന്. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം അനുകൂലമായിരിക്കില്ല. തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മുടങ്ങിക്കിടന്ന പണം തിരികെ ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ അൽപം ശ്രദ്ധിക്കണം. വരവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെലവ് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. മാനസികമായി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കരുത്തരായിരിക്കും.
മീനം രാശിക്കാർ ഇന്ന് ഭാഗ്യത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ മുൻഗണന നൽകേണ്ടത് അധ്വാനത്തിനാണ്. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
