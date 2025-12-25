English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Today's Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെ? ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിലെ രാശിഫലം അറിയാം...

Today's Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെ? ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിലെ രാശിഫലം അറിയാം...

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 
മേടം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ജോലിയില്‍ അനുകൂല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതായിരിക്കുമെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം.   

ഇടവം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സന്തോഷകരമായ സമയം ചെലവഴിക്കും.   

മിഥുനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. പുതിയ തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കാന്‍ മികച്ച സമയമാണിത്. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.   

കര്‍ക്കിടകം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ​ഗുണദോഷസമ്മിശ്രമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. ചെലവുകൾ വർധിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.    അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.   

ചിങ്ങം രാശിക്കാര്‍ക്ക് കരിയറില്‍ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങളുണ്ടാകും. ആരോ​ഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാകും.     

കന്നി രാശിക്കാര്‍ക്ക് ആശങ്കകളൊക്കെ ഒഴിയുന്ന ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. ജോലിയിൽ അം​ഗീകാരം നേടാനാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. 

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

Horoscope Todays Horoscope Christmas 2025 ജ്യോതിഷം ജ്യോതിഷ വാർത്തകൾ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

