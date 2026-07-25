Today's Horoscope: മേടം രാശിക്ക് ദിവസം അനുകൂലം, കർക്കടകം രാശിക്ക് അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകൾ; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ രംഗത്ത് അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. അനാവശ്യ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൂടും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം നിലനിൽക്കും. പുതിയ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമായിരിക്കും.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങാൻ നല്ല സമയമാണിന്ന്. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും പിന്തുണ കിട്ടും. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ജാഗ്രത വേണം. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
കർക്കടകം രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ വേണം. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചെലവുകൾ വന്നുചേരാൻ ഇടയുണ്ട്. മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് കർമ്മരംഗത്ത് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് പ്രശംസ നേടാനാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമായ ദിവസമായിരിക്കും. യാത്രകൾ ഫലം ചെയ്യും. ധനയോഗമുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ മിതത്വം പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പുതിയ വ്യക്തിബന്ധങ്ങളുണ്ടാകും. തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ മുതിർന്നവരുടെ ഉപദേശം തേടുക. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് തൊഴിൽപരമായ യാത്രകൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. തടസ്സങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി ചേരാൻ സാധിക്കും. ചെലവുകൾ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാനാകും. ധനനേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.
മകരം രാശിക്കാർ പണമിടപാടുകളിൽ ജാഗ്രത വേണം. കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കണമെന്നില്ല. വാഹനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അവർ മനസിൽ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താനാകും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. വരവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെലവ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
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