  Today's Horoscope: ഇടവം രാശിക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ ദിനം, കന്നി രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 
മേടം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ആത്മവിശ്വാസം നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. ജീവിതത്തിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൽക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ആരോ​ഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാകും.   

ഇടവം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷകരമായ ദിവസമായിരിക്കും. കുടുംബത്തില്‍ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. ജോലിയിൽ മികച്ച മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കും.   

മിഥുനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ​ഗുണദോഷസമ്മിശ്രമായ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. കലാകായിക കഴിവുകള്‍ മെച്ചപ്പെടും. ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കും പരിഹാരം കാണാനാകും. പഠനത്തിലും പരീക്ഷയിലും എല്ലാം മികച്ച വിജയം കൈവരിക്കാനാകും.   

കര്‍ക്കിടകം രാശിക്കാര്‍ക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാകും.    

ചിങ്ങം രാശിക്കാര്‍ക്ക് കരിയറില്‍ പുതിയ അവസരങ്ങള്‍ തേടി എത്തും. ആരോ​ഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. എല്ലാത്തിലും വിജയം നേടാനാകും.   

കന്നി രാശിക്കാര്‍ക്ക് ജീവിതത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തിയുണ്ടാകും. ജോലികളിൽ കൃത്യത ഉണ്ടാകണം. സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. ആരോ​ഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.   

തുലാം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ജീവിതത്തില്‍ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും. ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ദൃഢമാകും. കലാപരമായ കാര്യങ്ങളില്‍ വിജയമുണ്ടാകും.   

വൃശ്ചികം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ആത്മവിശ്വാസം കൂടും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.  

ധനു രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് യാത്രകൾ വേണ്ടി വരും. എല്ലാ കാര്യത്തിലും കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണയുണ്ടാകും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.   

മകരം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. കരിയറില്‍ ഉയർച്ചയുണ്ടാകുന്ന സമയം കൂടിയാണിത്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ആരോ​ഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും.   

കുംഭം രാശിക്കാര്‍ക്ക് മികച്ച സമയമാണിത്. ജീവിതത്തില്‍ ചെയ്യുന്ന പുതിയ ആശയങ്ങള്‍ വിജയകരമായിത്തീരും. സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങള്‍ ശക്തമാകും. മാനസികാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും.   

മീനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ആരോ​ഗ്യം നിസാരമാക്കരുത്. ചെലവുകളില്‍ നിയന്ത്രണം വേണം. വരുമാനം അനുസരിച്ച് ചെലവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.  

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

