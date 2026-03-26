Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസമാണ്. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ നല്ല സമയം. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും.
ഇടവം രാശിക്കാർ ഇന്ന് ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ജോലിസ്ഥലത്ത് സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകും. ദൂരയാത്രകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ബിസിനസ്സിൽ ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.
കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് മാനസികമായി ചില അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കും. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ജാഗ്രതയോടെ നടത്തുക.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം അനുകൂലമായിരിക്കും. പ്രശംസകളും അംഗീകാരങ്ങളും ഇവരെ തേടിയെത്തും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മികച്ച സമയമാണിത്. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് കടബാധ്യതകൾ തീർക്കാനാകും. ഭൂമി സംബന്ധമായ ഇടപാടുകളിൽ ലാഭം നേടാൻ സാധിക്കും. പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടും.
തുലാം രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. വിദേശയാത്ര അനുകൂല സമയമാണ്. കലാരംഗത്തുള്ളവർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽരംഗത്ത് പുരോഗതിയുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബസ്വത്ത് നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നുചേരും. സന്തോഷകരമായ വാർത്തകൾ കേൾക്കും
ധനു രാശിക്കാർ ഇന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. അനാവശ്യ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പണമിടപാടുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യദിനമാണ്. മുടങ്ങിക്കിടന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകും. പ്രണയകാര്യങ്ങളിൽ അൻുകൂലമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. പുതിയ സൗഹൃദങ്ങളിലൂടെ പല ഗുണങ്ങളുമുണ്ടാകും. വീട് പുതുക്കിപ്പണിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അത് സാധിക്കും. യാത്രകൾ ഗുണകരമാകും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
