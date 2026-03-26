English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
Today's Horoscope: മകരം രാശിക്ക് ഭാ​ഗ്യദിനം, കർക്കിടകം രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം...

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 
1 /13

മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസമാണ്. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ നല്ല സമയം. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും.   

2 /13

ഇടവം രാശിക്കാർ ഇന്ന് ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ജോലിസ്ഥലത്ത് സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകും. ദൂരയാത്രകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.   

3 /13

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ബിസിനസ്സിൽ ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.   

4 /13

കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് മാനസികമായി ചില അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കും. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ജാ​ഗ്രതയോടെ നടത്തുക.   

5 /13

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം അനുകൂലമായിരിക്കും. പ്രശംസകളും അം​ഗീകാരങ്ങളും ഇവരെ തേടിയെത്തും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മികച്ച സമയമാണിത്. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.  

6 /13

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് കടബാധ്യതകൾ തീർക്കാനാകും. ഭൂമി സംബന്ധമായ ഇടപാടുകളിൽ ലാഭം നേടാൻ സാധിക്കും. പഴയ സു​ഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടും.  

7 /13

തുലാം രാശിക്കാർ ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. വിദേശയാത്ര അനുകൂല സമയമാണ്. കലാരംഗത്തുള്ളവർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും.   

8 /13

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽരംഗത്ത് പുരോഗതിയുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബസ്വത്ത് നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നുചേരും. സന്തോഷകരമായ വാർത്തകൾ കേൾക്കും  

9 /13

ധനു രാശിക്കാർ ഇന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. അനാവശ്യ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പണമിടപാടുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം.   

10 /13

മകരം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഭാ​ഗ്യദിനമാണ്. മുടങ്ങിക്കിടന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകും. പ്രണയകാര്യങ്ങളിൽ അൻുകൂലമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.   

11 /13

കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും.  

12 /13

മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. പുതിയ സൗഹൃദങ്ങളിലൂടെ പല ​ഗുണങ്ങളുമുണ്ടാകും. വീട് പുതുക്കിപ്പണിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അത് സാധിക്കും. യാത്രകൾ ഗുണകരമാകും.

13 /13

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

Horoscope Todays Horoscope ജ്യോതിഷം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Next Gallery

