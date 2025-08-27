Today's Horoscope: ഗണേശ ചതുർത്ഥിയായ ഇന്ന് മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസമാണ് ഇന്ന്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. കടം വാങ്ങാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. ബിസിനസിൽ എല്ലാ അനുകൂലമായി നടക്കുകയും നല്ല ലാഭം നേടാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അധികം ഇടപെടാതിരിക്കുക.
മിഥുനം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തികപരമായി അനുകൂലമായ ദിവസമാണ്. ബിസിനസിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കും.
കര്ക്കിടകം രാശിക്കാര്ക്കും ഇന്ന് അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. ബിസിനസിൽ ധാരാളം നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കും. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കുകയും നേട്ടമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർ ഇന്ന് ആരോഗ്യ കാര്യത്തില് കൂടുതല് ശ്രദ്ധിക്കണം. വരുമാനം വർധിക്കും. തീരുമാനങ്ങൾ വളരെ ആലോചിച്ച് വേണം എടുക്കാൻ. ജോലിയിൽ അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം അനാവശ്യ ആശങ്കകള് ഇല്ലാതാകും. നിക്ഷേപം നടത്താൻ പദ്ധതിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ നിസാരമാക്കരുത്. നല്ലത് പോലെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം.
തുലാം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും സന്തോഷം നിറയും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നിങ്ങൽക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അകലും. മികച്ച മാറ്റങ്ങൾ തേടിയെത്തുന്ന ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. ജോലിയിലും അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ബിസിനസിൽ ലാഭം നേടാനാകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ വേണം.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് കുടുംബ ജീവിതം വളരെ സന്തോഷകരമായിരിക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.
മകരം രാശിക്കാര്ക്ക് ജീവിതത്തില് സന്തോഷവും സമാധാനവുമണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇന്ന് സഫലമാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ധാരാളം നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂലമായ സമയമാണ്. വിദേശയാത്രയ്ക്ക് അവസരമുണ്ടാകും.
മീനം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷഫലങ്ങളാകും ലഭിക്കുക. ബിസിനസിൽ അനുകൂലമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനാകും. ഇത് ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷം നൽകും. വിവാഹ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ വേണം.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.