Today's Horoscope: വർഷത്തിലെ അവസാന ശനിയാഴ്ച; 12 രാശികളെയും കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ? രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 
മേടം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് മേലുദ്യോ​ഗസ്ഥരിൽ നിന്നും അം​ഗീകാരം ലഭിക്കും. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൂടും. ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം.   

ഇടവം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമായ ദിവസമായിരിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. കടങ്ങൽ വീട്ടാനാകും.   

മിഥുനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വരും. ജോലിയിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. യാത്രകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ശ്രദ്ധ വേണം.    

കര്‍ക്കിടകം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് തൊഴിലിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‍ കൂടും. എന്നാൽ മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദം വര്‍ദ്ധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.   

ചിങ്ങം രാശിക്കാര്‍ക്ക് കരിയറില്‍ പുരോഗതി പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. ജീവിതത്തിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.   

കന്നി രാശിക്കാര്‍ ഇന്ന് ആരോ​ഗ്യം നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജോലിയിൽ ചില ആശങ്കകൾ നേരിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ വേണം.   

തുലാം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും സന്തോഷമുണ്ടാകും. പുതിയ കരാറുകൾ തുടങ്ങാൻ ദിവസം അനുകൂലമാണ്.   

വൃശ്ചികം രാശിക്കാര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും. ജോലിമാറ്റത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ അനുകൂല സമയമാണ്. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.   

ധനു രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂല സമയമാണ്. ആരോ​ഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.   

മകരം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ജോലിയിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താൻ അനുകൂലമായ സമയമാണിത്. ആരോ​ഗ്യം മെച്ചപ്പെടും.   

കുംഭം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് പുതിയ പദ്ധതികള്‍ തുടങ്ങാൻ ഏറ്റവും മികച്ച സമയമാണ്. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും.   

മീനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് സമാപ്ത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണയുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും തേടി എത്തും.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

Horoscope Todays Horoscope രാശിഫലം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

