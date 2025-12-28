Today's Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാര്ക്ക് ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. സന്തോഷകരമായ ജീവിതമുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രതിസന്ധികൾ മറികടക്കാനാകും.
ഇടവം രാശിക്കാര് ഇന്ന് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി തന്നെ വരും. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കണം. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും.
മിഥുനം രാശിക്കാര്ക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.
കര്ക്കിടകം രാശിക്കാര്ക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും. ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കണം.
ചിങ്ങം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് തൊഴിലിൽ അംഗീകരാം നേടാനാകും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
കന്നി രാശിക്കാര് ജോലിയില് വളരെ ശ്രദ്ധ വേണം. ആരോഗ്യം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക. ജോലിയില് സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അനുകൂലമായി വരും.
തുലാം രാശിക്കാര്ക്ക് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാര് വളരെ ആലോചിച്ച് മാത്രം തീരുമാനം എടുക്കുക. വളരെ ശ്രദ്ധിയോടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുക. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ബിസിനസില് നല്ല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും.
ധനു രാശിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂല സമയമാണ്. ജോലിയിലും അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. . കാര്യങ്ങള് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില് വീഴ്ച വരുത്തരുത്.
മകരം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതിക്കുളള സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണ ലഭിക്കും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
കുംഭം രാശിക്കാര് ഇന്ന് പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ കുറിക്കുന്ന ദിവസമായിരിക്കും. ജീവിതത്തിൽ ,ന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും.
മീനം രാശിക്കാര്ക്ക് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തികമായി അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണിത്.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
