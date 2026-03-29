Today's Horoscope: മിഥുനം രാശിക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ദിവസം അനുകൂലം, കർക്കിടകം രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 
മേടം രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്രമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. എടുത്തുചാട്ടം മൂലം സുഹൃത്തുക്കളുമായി ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദൂരയാത്രകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.  

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇവർ തങ്ങളുടെ സംസാരത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കും. സാമ്പത്തികപരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.  

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ അനുകൂല സമയമാണ്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് മനസിന് സന്തോഷം നൽകും.   

കർക്കിടകം രാശിക്കാർ ആരോഗ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ചെറിയ അസുഖങ്ങൾ പിടിപ്പെടുന്നത് മാനസിക വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം.   

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. പഴയ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടാൻ സാധിക്കും. ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.   

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം അനുകൂലമായിരിക്കില്ല. നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചപോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെന്നില്ല. അമിതമായി ആശങ്കപ്പെടാതിരിക്കുക. സ്വന്തം കഴിവിൽ വിശ്വാസം വേണം.    

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. സന്തോഷകരമായ കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും.   

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ രംഗത്ത് മികച്ച നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. അംഗീകാരം നേടാനാകും.   

ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് കാര്യക്ഷമത കൂടും. വിദേശ യാത്ര പോകാൻ ആ​ഗ്രഹിച്ചവർക്ക് അനുകൂല ഫലമുണ്ടാകും. പണമിടപാടുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.  

മകരം രാശിക്കാർക്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടാനാകും. സർഗ്ഗാത്മകമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അത് മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകും.    

കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അൽപ്പം വിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. പതിവ് ജോലികളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക. ഇത് മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകും.  

മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം അനുകൂലമാണ്. പുതിയ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനാകും. സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും സഹായമുണ്ടാകും.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

