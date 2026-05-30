Today's Horoscope: മേടം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, ഇടവം രാശിക്ക് ബിസിനസിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ വന്നെത്തും; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം

Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് പൊതുവെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസമാണ്. വളരെക്കാലമായി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നടത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. സാമ്പത്തികമായി നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ജോലിയിൽ രംഗത്ത് സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകും.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ബിസിനസിൽ നേട്ടമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. യാത്രകൾ ഗുണം ചെയ്യും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കും. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അൽപം സമ്മർദ്ദം നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. അനാവശ്യ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്ത് സമ്മർദ്ദം കൂടും. ക്ഷമയോടെ കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ലാഭമുണ്ടാകും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും അനുകൂലമായ സഹായങ്ങളുണ്ടാകും. പുതിയ പ്രോജക്ടുകൾ തുടങ്ങാൻ അനുയോജ്യമായ ദിവസമാണ്.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രശംസ നേടാനാകും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്തും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നിറയും.
കന്നി രാശിക്കാർ ഇന്ന് പണമിടപാടുകളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ ഇന്ന് എടുത്തുചാടി എടുക്കാതിരിക്കുക.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകും. മനസിന് സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. കല, സാഹിത്യ രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ദിവസം അനുകൂലം.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ തടയങ്ങൾ നേരിടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ശത്രുക്കളിൽ ജാഗ്രത വേണം. വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യ ദിവസമാണ്. കടബാധ്യതകൾ ഒഴിയും. വിദേശത്ത് പോകാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായ വാർത്ത കേൾക്കാനിടയാകും. പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നിറയും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ദിവസം അനുകൂലം.
മകരം രാശിക്കാരുടെ ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനാകും. പുതിയ, വാഹനമോ വാങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നും അപ്രതീക്ഷിത ലാഭം നേടാനാകും. മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടകും. പുതിയ ജോലി ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ധനനഷ്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വലിയ തുകകൾ ആർക്കും കടം കൊടുക്കാതിരിക്കുക. മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. വൈകുന്നേരത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാകും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.