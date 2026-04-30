  • Today's Horoscope: മേടം രാശിക്ക് പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാം, കന്നി രാശിക്ക് ചെലവുകൾ വർധിക്കും; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം...

Today's Horoscope: മേടം രാശിക്ക് പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാം, കന്നി രാശിക്ക് ചെലവുകൾ വർധിക്കും; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം...

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ അനുകൂലമായ ദിവസമാണ്. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പഴയ കുടിശ്ശികകൾ തിരികെ ലഭിച്ചേക്കാം. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.  

ഇടവം രാശിക്കാർ പണമിടപാടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൂടും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.   

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷ വാർത്തകൾ കേൾക്കാനിടവരും. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും സഹായം ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടും. പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താനുള്ള സാധ്യയുണ്ട്. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.   

കർക്കടകം രാശിക്കാർ ഇന്ന് പണമിടപാടുകളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മുൻപായി മുതിർന്നവരുടെ ഉപദേശം തേടുക. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകും. ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.   

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് മുടങ്ങിക്കിടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേ​ഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനാകും. സാമൂഹിക രംഗത്ത് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. വരുമാനം വർധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അമിതമായ ജോലിഭാരം കാരണം ആരോ​ഗ്യം മോശമായേക്കാം.   

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ വർധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. മനസ്സിന് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.  

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ബിസിനസിൽ ലാഭമുണ്ടാകും. പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ലഭിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.   

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കാനാകും. ഇക്കൂട്ടർ ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കും. വായ്പകൾ ലഭിക്കും. ആരോ​ഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.   

ധനു രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി പണം കയ്യിൽ വന്നുചേരാൻ ഇടയുണ്ട്. സർഗ്ഗാത്മകമായ കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമുണ്ടാകും. മാനസികമായ സന്തോഷമുണ്ടാകും. ആരോ​ഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.   

മകരം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് വസ്തു ഇടപാടുകളിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടാൻ സാധിക്കും. വീട് മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വാഹനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.  

കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. യാത്രകൾ ഗുണം ചെയ്യും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം.   

മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിക്ഷേപത്തിന് അനുകൂലമായ ദിവസമാണിന്ന്. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം.   

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

