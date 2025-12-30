Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ദിവസമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ജോലിയിലും നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും.
ഇടവം രാശിക്കാര്ക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ഇക്കൂട്ടർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം നടക്കും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
മിഥുനം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് പുതിയ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങാൻ അനുകൂല ദിവസമാണ്. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കും. യാത്രകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ജാഗ്രത പുലർത്തുക.
കര്ക്കിടകം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിതി സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. കുടുംബത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുക.
ചിങ്ങം രാശിക്കാര്ക്ക് ഗുണകരമായ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകും.
കന്നി രാശിക്കാര്ക്ക് അനുകൂലമായ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സമയം അനുകൂലമാണ്. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
തുലാം രാശിക്കാര്ക്ക് ബിസിനസിൽ വിജയമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. നിസാരമെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടെ എടുക്കുക. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് അൽപം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. എല്ലാ കാര്യത്തിലും അതീവ ശ്രദ്ധ വേണം. ജോലിയിലും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ പരാജയം സംഭവിച്ചേക്കാം.
ധനു രാശിക്കാര്ക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണിത്. ജീവിതത്തില് സന്തോഷകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ജോലിയില് ചെറിയ സമ്മര്ദ്ദങ്ങളുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
മകരം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് വിജയത്തിന്റെ ദിവസമാണ്. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
കുംഭം രാശിക്കാര്ക്ക് ജോലിയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ നേടാനാകും.
മീനം രാശിക്കാര്ക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
