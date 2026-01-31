Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്ക് ഇന്ന് വളരെ സജീവമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. തൊഴിൽ രംഗത്ത് പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിവരും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സന്തോഷകരമായ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കും.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകുന്ന വാർത്തകൾ കേൾക്കാനിടവരും. ബിസിനസുകാർക്ക് അനുകൂലമായ സമയമാണ്. ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളിൽ അല്പം നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്. യാത്രകൾ ഗുണം ചെയ്യും.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവുമുണ്ടാകും. പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടെത്തും. അനാവശ്യ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ജാഗ്രത വേണം.
കർക്കിടകം രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് സഹായ സഹകരണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പൊതുരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. പ്രണയ കാര്യങ്ങളിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ജോലിഭാരം കാരണം അല്പം മാനസിക സമ്മർദ്ദം അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. എങ്കിലും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യം തുണയ്ക്കും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന പല കാര്യങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. പുതിയ വസ്തുവകകൾ വാങ്ങാൻ ആലോചിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല സമയമാണ്.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർ കർമ്മരംഗത്ത് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കും. ശത്രുക്കളുടെ നീക്കങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. സാമ്പത്തിക പുരോഗതി ഉണ്ടാകും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങളാകും ഇന്ന് ലഭിക്കുക. അനാവശ്യമായ ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പങ്കാളിയുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകും. വിദേശത്ത് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല വാർത്തകൾ ലഭിക്കാം.
മകരം രാശിക്കാർ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ കാണും. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് നല്ല സമയമാണ്.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് സൃഷ്ടിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം വർദ്ധിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കും. പണമിടപാടുകളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമായ ദിവസമാണ്. കുടുംബത്തിൽ മംഗള കർമ്മങ്ങൾ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തൊഴിലിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റമോ ശമ്പള വർദ്ധനവോ പ്രതീക്ഷിക്കാം. മാനസികമായി സമാധാനം അനുഭവപ്പെടും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.