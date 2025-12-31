English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Today's Horoscope: വർഷത്തിലെ അവസാന ദിനം, ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെ? അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Today's Horoscope: വർഷത്തിലെ അവസാന ദിനം, ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെ? അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 
1 /13

മേടം രാശിക്കാര്‍ക്ക് കരിയറില്‍ വിജയം ലഭിക്കുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും സന്തോഷമുണ്ടാകും.   

2 /13

ഇടവം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഗുണകരമായ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. ആ​ഗ്രഹിച്ചത് പോലെ എല്ലാം നടക്കും. കുടുംബത്തിന്റെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും പിന്തുണയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണം.    

3 /13

മിഥുനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് കരിയറിൽ മുന്നേറ്റമുണ്ടാകും. പുതിയ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായ വാർത്തകൾ ലഭിക്കും. ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ഉയരത്തിലേക്കെത്തും.   

4 /13

കര്‍ക്കിടകം രാശിക്കാര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ പല നല്ല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും പ്രണയ ജീവിതത്തിലും സന്തോഷമുണ്ടാകും.   

5 /13

ചിങ്ങം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ദ്ധിക്കും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കും.   

6 /13

കന്നി രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇവർക്കാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും.    

7 /13

തുലാം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ ​ഗുണകരമായ പല മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ ഒഴിവാക്കുക.   

8 /13

വൃശ്ചികം രാശിക്കാര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും.    

9 /13

ധനു രാശിക്കാര്‍ക്ക് നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. എന്നാൽ യാത്രകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതീവ ശ്രദ്ധ വേണം. മാനസികാരോ​ഗ്യം മികച്ചതായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശ്രദ്ധിക്കണം.  

10 /13

മകരം രാശിക്കാര്‍ക്ക് വര്‍ഷത്തിലെ അവസാന ദിവസമായ ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ പലവിധ മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടാകും. എല്ലാത്തിലും വിജയമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും.   

11 /13

കുംഭം രാശിക്കാര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും.    

12 /13

മീനം രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. ജോലിയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും. ജീവിതത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടാകും. ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ദൃഢമാകും. 

13 /13

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

Horoscope Todays Horoscope രാശിഫലം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Next Gallery

Buddhaditya Yoga: ബുധാദിത്യ യോഗം: ഇന്ന് മുതല്‍ ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ കാലം..!

You May Like

Sponsored by Taboola