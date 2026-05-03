Today's Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം...

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 
മേടം രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായ ചെലവുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ജോലിയിൽ സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.   

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടാൻ സാധിക്കും. ജോലിയിൽ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായി വരും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.  

മിഥുനം രാശിക്കാർ പണമിടപാടുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ജാ​ഗ്രത പാലിക്കണം. മേലുദ്യോ​ഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് പ്രശംസ നേടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.   

കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് കടം കൊടുത്ത പണം തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. യാത്രകൾ ഗുണം ചെയ്യും. ബന്ധുക്കളുമായി ചില തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.   

ചിങ്ങം രാശിക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ബിസിനസിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. മാനസികാരോ​ഗ്യം മികച്ചതായിരിക്കും.   

കന്നി രാശിക്കാർ അനാവശ്യ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. തൊഴിൽപരമായ തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.  

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. ക്രിയേറ്റീവ് ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.   

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തികപരമായി നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. പരീക്ഷകളിലും മത്സരങ്ങളിലും വിജയിക്കാനാകും.   

ധനു രാശിക്കാർക്ക് ധനസഹായം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത. ദൂരയാത്രകൾ കരിയറിന് ​ഗുണകരമാകും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.   

മകരം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കും. ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. മുതിർന്നവരുടെ അനു​ഗ്രഹം ഉണ്ടാകും.  

കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസ്സിൽ ലാഭമുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ ആ​ഗ്രഹിച്ച മാറ്റമുണ്ടാകും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.   

മീനം രാശിക്കാർ പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.കരിയറിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

