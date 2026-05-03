Today's Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം...

Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായ ചെലവുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ജോലിയിൽ സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടാൻ സാധിക്കും. ജോലിയിൽ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായി വരും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.
മിഥുനം രാശിക്കാർ പണമിടപാടുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് പ്രശംസ നേടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് കടം കൊടുത്ത പണം തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. യാത്രകൾ ഗുണം ചെയ്യും. ബന്ധുക്കളുമായി ചില തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
ചിങ്ങം രാശിക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ബിസിനസിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. മാനസികാരോഗ്യം മികച്ചതായിരിക്കും.
കന്നി രാശിക്കാർ അനാവശ്യ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. തൊഴിൽപരമായ തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. ക്രിയേറ്റീവ് ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തികപരമായി നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. പരീക്ഷകളിലും മത്സരങ്ങളിലും വിജയിക്കാനാകും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് ധനസഹായം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത. ദൂരയാത്രകൾ കരിയറിന് ഗുണകരമാകും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കും. ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. മുതിർന്നവരുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസ്സിൽ ലാഭമുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച മാറ്റമുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
മീനം രാശിക്കാർ പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.കരിയറിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
Shukra Nakshathra Gochar: ശുക്രൻ പുണർതം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും ധനനേട്ടവും ഒപ്പം പ്രണയ സാഫല്യവും!