English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Onam Day Horoscope: തിരുവോണ ദിനത്തിൽ ഭാ​ഗ്യം കടാക്ഷിക്കുമോ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 
1 /12

മേടം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ​ഗുണങ്ങളുടെ ദിവസമാണ്. ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സമയമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും സന്തോഷമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും.   

2 /12

ഇടവം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിവസമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ആരോ​ഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.    

3 /12

മിഥുനം രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് നിർണായകമായ പല കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കും. തിരുവോണ ദിനമായ ഇന്ന് ഭാ​ഗ്യം ഇവരെ തേടിയെത്തും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറയും.   

4 /12

കര്‍ക്കിടകം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് നല്ല മാറ്റങ്ങൾ തേടിയെത്തുമെങ്കിലും അൽപം ശ്രദ്ധയോടെ വേണം മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ വേണം. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠന കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം.  

5 /12

കന്നി രാശിക്കാര്‍ക്ക് ദിവസത്തിന്റെ തുടക്കം വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കും. ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തിയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥി നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും.   

6 /12

തുലാം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം അനുകൂലമായിരിക്കും. സാമ്പത്തികപരമായി നല്ല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. ആരോ​ഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. പ്രശ്നങ്ങളെ വളരെ വേ​ഗത്തിൽ പരിഹരിക്കാനാകും.  

7 /12

വൃശ്ചികം രാശിക്കാര്‍ക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസമാണിന്ന്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. അനാവശ്യ ആസങ്കകൾ ഒഴിവാക്കുക.   

8 /12

ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ​ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ ദിവസമായിരിക്കും ഫലം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും. ആരോ​ഗ്യം സൂക്ഷിക്കുക.   

9 /12

മകരം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങള്‍ തേടിയെത്തും. ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും നിറഞ്ഞ തിരുവോണ ദിവസമാണിന്ന്. ജീവിതത്തിൽ അനുകൂലമായ പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കും.    

10 /12

കുംഭം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറ്റമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അൽപം ശ്രദ്ധ വേണം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകണമെന്നില്ല.    

11 /12

മീനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും സന്തോഷം നിറയും.   

12 /12

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

Horoscope prediction Zodiac signs Horocope ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Next Gallery

Karunya Plus KN-588 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം

You May Like

Sponsored by Taboola