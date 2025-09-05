Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് ഗുണങ്ങളുടെ ദിവസമാണ്. ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സമയമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും സന്തോഷമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും.
ഇടവം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിവസമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.
മിഥുനം രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് നിർണായകമായ പല കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കും. തിരുവോണ ദിനമായ ഇന്ന് ഭാഗ്യം ഇവരെ തേടിയെത്തും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറയും.
കര്ക്കിടകം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് നല്ല മാറ്റങ്ങൾ തേടിയെത്തുമെങ്കിലും അൽപം ശ്രദ്ധയോടെ വേണം മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ വേണം. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠന കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം.
കന്നി രാശിക്കാര്ക്ക് ദിവസത്തിന്റെ തുടക്കം വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കും. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തിയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥി നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും.
തുലാം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം അനുകൂലമായിരിക്കും. സാമ്പത്തികപരമായി നല്ല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. പ്രശ്നങ്ങളെ വളരെ വേഗത്തിൽ പരിഹരിക്കാനാകും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാര്ക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസമാണിന്ന്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. അനാവശ്യ ആസങ്കകൾ ഒഴിവാക്കുക.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ ദിവസമായിരിക്കും ഫലം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും. ആരോഗ്യം സൂക്ഷിക്കുക.
മകരം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങള് തേടിയെത്തും. ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും നിറഞ്ഞ തിരുവോണ ദിവസമാണിന്ന്. ജീവിതത്തിൽ അനുകൂലമായ പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കും.
കുംഭം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറ്റമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അൽപം ശ്രദ്ധ വേണം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകണമെന്നില്ല.
മീനം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും സന്തോഷം നിറയും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
